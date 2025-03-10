Если бананы "подгуляли" – испеките из них хлеб: рецепт ароматной выпечки (видео)

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Банан – это не только вкусный, но и питательный фрукт, богатый витаминами и полезными микроэлементами. Его можно есть просто так или добавлять в разные блюда. Особенно хорошо бананы подходят для выпечки – с ними готовят нежные оладьи, ароматные кексы и даже хлеб.

Банановый хлеб – это мягкая, влажная и ароматная выпечка, идеально подходящая для завтрака или перекуса. Сегодня мы поделимся простым рецептом, благодаря которому вы сможете приготовить этот вкусный домашний хлеб самостоятельно. А опубликовали его на Instagram-странице "kathycoooks".

Как приготовить банановый хлеб

Ингредиенты:

банан – 2 шт. (один в тесто, другой для декора);

яйца – 2 шт.;

йогурт – 150 г;

мука – 230-240 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

сахар – 3-4 ст. л.;

ванильный сахар – 1/2 ч. л.;

сода – 1/2 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Банан размять вилкой в пюре.

2.Добавить яйца, йогурт, сахар и хорошо перемешать.

3.Добавить муку, разрыхлитель, соду и ванильный сахар, вымесить однородное тесто.

4. Вылить тесто в застеленную пергаментом форму для запекания. Сверху положить разрезанный банан пополам и посыпать миндальными хлопьями.

5.Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40-45 минут до золотистой корочки (проверить готовность зубочисткой).

6.Оставить немного остыть, посыпать сахарной пудрой, нарезать и можно есть.