Деруни "по-багатому": таку страву не соромно подати й до святкового столу (відео)

Приготує навіть кулінар-початківець

Деруни – це страва, знайома багатьом із дитинства. Хрусткі зовні та ніжні всередині, вони чудово смакують як у класичному варіанті, так і з різноманітними доповненнями. Окрім традиційних картопляних дерунів, їх часто готують із соусом у горщику, роблячи страву ще соковитішою та ароматнішою.

Сьогодні ж пропонуємо вам особливий варіант – деруни з фаршем. Завдяки соковитій м’ясній начинці вони виходять ще ситнішими та смачнішими. Ідеальний вибір для тих, хто хоче урізноманітнити улюблену страву. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_lady.stegantseva_".

Як приготувати деруни з фаршем

Інгредієнти:

цибуля – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 4 ст. л.;

сіль, перець, паприка;

Начинка:

фарш;

сіль, перець;

часник;

Спосіб приготування:

1.Натерти картоплю, додати яйця, терту цибулю, спеції, борошно і перемішати.

2.Фарш змішати з часником та спеціями.

3.Викласти на сковороду картопляне тісто, зверху м'ясний фарш і потім картопляне тісто.

4.Обсмажити з двох сторін і подавати гарячими.