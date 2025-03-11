Деруни "по-багатому": таку страву не соромно подати й до святкового столу (відео)
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Приготує навіть кулінар-початківець
Деруни – це страва, знайома багатьом із дитинства. Хрусткі зовні та ніжні всередині, вони чудово смакують як у класичному варіанті, так і з різноманітними доповненнями. Окрім традиційних картопляних дерунів, їх часто готують із соусом у горщику, роблячи страву ще соковитішою та ароматнішою.
Сьогодні ж пропонуємо вам особливий варіант – деруни з фаршем. Завдяки соковитій м’ясній начинці вони виходять ще ситнішими та смачнішими. Ідеальний вибір для тих, хто хоче урізноманітнити улюблену страву. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_lady.stegantseva_".
Як приготувати деруни з фаршем
Інгредієнти:
- цибуля – 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 4 ст. л.;
- сіль, перець, паприка;
Начинка:
- фарш;
- сіль, перець;
- часник;
Спосіб приготування:
1.Натерти картоплю, додати яйця, терту цибулю, спеції, борошно і перемішати.
2.Фарш змішати з часником та спеціями.
3.Викласти на сковороду картопляне тісто, зверху м'ясний фарш і потім картопляне тісто.
4.Обсмажити з двох сторін і подавати гарячими.