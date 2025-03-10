Спробуйте деруни так — інших вже не захочете: дивовижна страва з сорочинського ярмарку (відео)

Як приготувати деруни особливо смачно

З картоплі готують чимало українських традиційних страв. Ми розповідали, як приготувати штурханці. Тепер розповімо, як зробити та подати особливо смачні деруни.

Спробуйте запекти деруни з соусом у горщику або в будь-якій іншій формі — і інакше їсти їх уже не захочете. Рецептом поділився кухар і суддя конкурсу "МайстерШеф" Володимир Ярославський.

Інгредієнти:

500 г очищеної картоплі

100 г очищеної цибулі

1 яйце

50 г сметани

50 г борошна

сіль

соняшникова олія

Для соусу:

350 г свинини (вирізка чи ошийок)

150 г цибулі

250 г сметани

150 г бульйону чи води

100 г твердого сиру

Спосіб приготування:

Картоплю натираємо на тонкій тертці, так само подрібнюємо цибулю. Додаємо сметану, щоб картопля не темніла. Додаємо в тісто яйце та борошно. Замішуємо та викладаємо на гарячу сковороду з олією. Формуємо тоненькі деруни та смажимо на вогні трошки вище середнього. Готуємо до румʼяної скоринки з обох боків. Готові деруни викладаємо на паперову серветку. Для соусу тоненько нарізаємо шматочки свинини. Швидко обсмажуємо на високому вогні, не до готовності, але до румʼяності, тоді солимо та перчимо. На тій самій сковороді зменшуємо вогонь та обсмажуємо і тушкуємо цибулю. Додаємо сметану, воду чи бульйон, сіль перець. Також вливаємо мʼясний сік, що виділився від свинини. Доводимо до смаку, соус має бути досить рідкий. У горщик чи іншу ємність для запікання перекладаємо деруни та мʼясо. Щедро поливаємо соусом і зверху затираємо сиром. Ставимо у духовку на 12-15 хвилин.

Їсти цю страву потрібно обов’язково гарячою, можна до смаку посипати зеленню. Також ми розповідали, як смачно засолити скумбрію.