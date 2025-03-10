Спробуйте деруни так — інших вже не захочете: дивовижна страва з сорочинського ярмарку (відео)
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Як приготувати деруни особливо смачно
З картоплі готують чимало українських традиційних страв. Ми розповідали, як приготувати штурханці. Тепер розповімо, як зробити та подати особливо смачні деруни.
Спробуйте запекти деруни з соусом у горщику або в будь-якій іншій формі — і інакше їсти їх уже не захочете. Рецептом поділився кухар і суддя конкурсу "МайстерШеф" Володимир Ярославський.
Інгредієнти:
- 500 г очищеної картоплі
- 100 г очищеної цибулі
- 1 яйце
- 50 г сметани
- 50 г борошна
- сіль
- соняшникова олія
Для соусу:
- 350 г свинини (вирізка чи ошийок)
- 150 г цибулі
- 250 г сметани
- 150 г бульйону чи води
- 100 г твердого сиру
Спосіб приготування:
- Картоплю натираємо на тонкій тертці, так само подрібнюємо цибулю. Додаємо сметану, щоб картопля не темніла.
- Додаємо в тісто яйце та борошно. Замішуємо та викладаємо на гарячу сковороду з олією.
- Формуємо тоненькі деруни та смажимо на вогні трошки вище середнього. Готуємо до румʼяної скоринки з обох боків. Готові деруни викладаємо на паперову серветку.
- Для соусу тоненько нарізаємо шматочки свинини. Швидко обсмажуємо на високому вогні, не до готовності, але до румʼяності, тоді солимо та перчимо.
- На тій самій сковороді зменшуємо вогонь та обсмажуємо і тушкуємо цибулю. Додаємо сметану, воду чи бульйон, сіль перець. Також вливаємо мʼясний сік, що виділився від свинини. Доводимо до смаку, соус має бути досить рідкий.
- У горщик чи іншу ємність для запікання перекладаємо деруни та мʼясо. Щедро поливаємо соусом і зверху затираємо сиром. Ставимо у духовку на 12-15 хвилин.
Їсти цю страву потрібно обов’язково гарячою, можна до смаку посипати зеленню. Також ми розповідали, як смачно засолити скумбрію.