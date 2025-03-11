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Драники "по-богатому": такое блюдо не стыдно подать и к праздничному столу (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Минимум ингредиентов – максимум вкуса
Минимум ингредиентов – максимум вкуса. Фото instagram.com

Приготовит даже начинающий кулинар

Деруны – это блюдо, знакомое многим с детства. Хрустящие снаружи и нежные внутри, они прекрасно подходят как в классическом варианте, так и с разнообразными дополнениями. Кроме традиционных картофельных дерунов, их часто готовят с соусом в горшочке, делая блюдо еще более сочным и ароматным.

Сегодня же предлагаем вам особый вариант – деруны с фаршем. Благодаря сочной мясной начинке они получаются еще более сытными и вкусными. Идеальный выбор для тех, кто хочет разнообразить любимое блюдо. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_lady.stegantseva_".

Как приготовить деруны с фаршем

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 4 ст. л.;
  • соль, перец, паприка;

Начинка:

  • фарш;
  • соль, перец;
  • чеснок;

Способ приготовления:

1.Натереть картофель, добавить яйца, тертый лук, специи, муку и перемешать.

2.Фарш смешать с чесноком и специями.

3. Выложить на сковороду картофельное тесто, сверху мясной фарш и затем картофельное тесто.

4.Обжарить с двух сторон и подавать горячими.

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#Картофель #Драники #Готовим дома