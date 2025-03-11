Драники "по-богатому": такое блюдо не стыдно подать и к праздничному столу (видео)

Приготовит даже начинающий кулинар

Деруны – это блюдо, знакомое многим с детства. Хрустящие снаружи и нежные внутри, они прекрасно подходят как в классическом варианте, так и с разнообразными дополнениями. Кроме традиционных картофельных дерунов, их часто готовят с соусом в горшочке, делая блюдо еще более сочным и ароматным.

Сегодня же предлагаем вам особый вариант – деруны с фаршем. Благодаря сочной мясной начинке они получаются еще более сытными и вкусными. Идеальный выбор для тех, кто хочет разнообразить любимое блюдо. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_lady.stegantseva_".

Как приготовить деруны с фаршем

Ингредиенты:

лук – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

мука – 4 ст. л.;

соль, перец, паприка;

Начинка:

фарш;

соль, перец;

чеснок;

Способ приготовления:

1.Натереть картофель, добавить яйца, тертый лук, специи, муку и перемешать.

2.Фарш смешать с чесноком и специями.

3. Выложить на сковороду картофельное тесто, сверху мясной фарш и затем картофельное тесто.

4.Обжарить с двух сторон и подавать горячими.