Виходить пухка та ароматна "бабка": справжня українська паска за рецептом Ольги Франко (відео)

Зберігайте рецепт до Великодня

Великдень – це час тепла, родинного затишку та особливих традицій. Однією з таких є випікання паски – ніжної, запашної й повітряної. Цей рецепт належить Ользі Франко – знаній українській кулінарці, чиї рецепти перевірені часом і любов’ю до гастрономічної спадщини.

За словами онучки Ольги Франко, Іванни Міліянчук, в їхній родині паску називали тільки "бабкою". Завдяки особливому способу приготування, "бабка" виходить напрочуд пухкою, а вершкова заварка додає їй м'якості. Запашна цитрусова нотка, легка солодкість і традиційна технологія випікання зроблять цю випічку окрасою святкового столу.

Про те, як приготувати паску за рецептом Ольги Франко, розповіли в YouTube-каналі Українська Кухня Кращі Традиції.

Складники:

заварка з вершків

500 мл вершків 20%

80 г борошна

тісто

500 мл молоко

100 г свіжих дріжджів

400 г цукру

10 жовтків

2 шт ванільного цукру

цедру з 1 лимона

1 ч.л. солі

100 г вершкового масла

1700-1750 г борошна

100 г журавлини

1 ст.л. крохмалю

Етапи приготування: