Виходить пухка та ароматна "бабка": справжня українська паска за рецептом Ольги Франко (відео)
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Зберігайте рецепт до Великодня
Великдень – це час тепла, родинного затишку та особливих традицій. Однією з таких є випікання паски – ніжної, запашної й повітряної. Цей рецепт належить Ользі Франко – знаній українській кулінарці, чиї рецепти перевірені часом і любов’ю до гастрономічної спадщини.
За словами онучки Ольги Франко, Іванни Міліянчук, в їхній родині паску називали тільки "бабкою". Завдяки особливому способу приготування, "бабка" виходить напрочуд пухкою, а вершкова заварка додає їй м'якості. Запашна цитрусова нотка, легка солодкість і традиційна технологія випікання зроблять цю випічку окрасою святкового столу.
Про те, як приготувати паску за рецептом Ольги Франко, розповіли в YouTube-каналі Українська Кухня Кращі Традиції.
Складники:
- заварка з вершків
- 500 мл вершків 20%
- 80 г борошна
- тісто
- 500 мл молоко
- 100 г свіжих дріжджів
- 400 г цукру
- 10 жовтків
- 2 шт ванільного цукру
- цедру з 1 лимона
- 1 ч.л. солі
- 100 г вершкового масла
- 1700-1750 г борошна
- 100 г журавлини
- 1 ст.л. крохмалю
Етапи приготування:
- Для початку потрібно заварити вершки з борошном. Для цього в сотейник виливаємо вершки, ставимо на вогонь і доводимо їх до кипіння.
- До вершків додаємо борошно. І в цей час дуже гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Заварені вершки залишаємо на столі, щоб вони охололи до теплого стану.
- Далі готуємо опару. В мисці з'єднуємо тепле молоко, свіжі дріжджі, столову ложку цукру та 4 столові ложки борошна. Все дуже гарно перемішуємо до однорідності. Накриваємо опару рушничком та ставимо в тепле місце підходити на пів години.
- Коли опара підійшла, а заварка з вершків охолола до кімнатної температури, починаємо замішувати тісто. В мисці з'єднуємо опару, заварку вершків, жовтки, ванільний цукор, цукор, вершкове масло (воно теж повинно бути теплим) та цедру лимона. Все разом перемішуємо до однорідності.
- Далі разом із сіллю починаємо додавати борошно невеликими частинами. Вимішуємо тісто до 20 хвилин. Воно повинно бути дуже м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошном.
- На цьому етапі за бажанням можна додати цукати або будь-які сухофрукти.
- Тісто перекладаємо у миску змащену олією, придавлюємо. Миску накриваємо плівкою, рушничком та ставимо в тепле місце підходити на годину. Ідеальна температура для тіста в кімнаті повинно бути 25-30°C.
- Коли тісто підійшло, виймаємо його з миски на поверхню, обминаємо руками, щоб вийшло зайве повітря. Далі відділяємо шматочок тіста і розкладаємо його по формах. Форму обов'язково потрібно змастити олією чи будь-яким жиром. Форми заповнюємо тістом на 1/3 об'єму.
- Форми з тістом накриваємо рушником та ставимо в теплому місці на 40 хвилин. Тісто повинно збільшитись мінімум у два-три рази.
- Після того як тісто підійшло, поверхню змащуємо збитим яйцем. Випікаємо бабу при температурі 180°C. Перевіряємо готовність на суху шпажку.
- Після випікання баби накриваємо рушничком і так залишаємо у формах до повного охолодження.
- Після охолодження можна куштувати.