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Виходить пухка та ароматна "бабка": справжня українська паска за рецептом Ольги Франко (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Смачна випічка
Смачна випічка. Фото Колаж "Телеграфа"

Зберігайте рецепт до Великодня

Великдень – це час тепла, родинного затишку та особливих традицій. Однією з таких є випікання паски – ніжної, запашної й повітряної. Цей рецепт належить Ользі Франко – знаній українській кулінарці, чиї рецепти перевірені часом і любов’ю до гастрономічної спадщини.

За словами онучки Ольги Франко, Іванни Міліянчук, в їхній родині паску називали тільки "бабкою". Завдяки особливому способу приготування, "бабка" виходить напрочуд пухкою, а вершкова заварка додає їй м'якості. Запашна цитрусова нотка, легка солодкість і традиційна технологія випікання зроблять цю випічку окрасою святкового столу.

Про те, як приготувати паску за рецептом Ольги Франко, розповіли в YouTube-каналі Українська Кухня Кращі Традиції.

Складники:

  • заварка з вершків
  • 500 мл вершків 20%
  • 80 г борошна
  • тісто
  • 500 мл молоко
  • 100 г свіжих дріжджів
  • 400 г цукру
  • 10 жовтків
  • 2 шт ванільного цукру
  • цедру з 1 лимона
  • 1 ч.л. солі
  • 100 г вершкового масла
  • 1700-1750 г борошна
  • 100 г журавлини
  • 1 ст.л. крохмалю

Етапи приготування:

  1. Для початку потрібно заварити вершки з борошном. Для цього в сотейник виливаємо вершки, ставимо на вогонь і доводимо їх до кипіння.
  2. До вершків додаємо борошно. І в цей час дуже гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Заварені вершки залишаємо на столі, щоб вони охололи до теплого стану.
  3. Далі готуємо опару. В мисці з'єднуємо тепле молоко, свіжі дріжджі, столову ложку цукру та 4 столові ложки борошна. Все дуже гарно перемішуємо до однорідності. Накриваємо опару рушничком та ставимо в тепле місце підходити на пів години.
  4. Коли опара підійшла, а заварка з вершків охолола до кімнатної температури, починаємо замішувати тісто. В мисці з'єднуємо опару, заварку вершків, жовтки, ванільний цукор, цукор, вершкове масло (воно теж повинно бути теплим) та цедру лимона. Все разом перемішуємо до однорідності.
  5. Далі разом із сіллю починаємо додавати борошно невеликими частинами. Вимішуємо тісто до 20 хвилин. Воно повинно бути дуже м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошном.
  6. На цьому етапі за бажанням можна додати цукати або будь-які сухофрукти.
  7. Тісто перекладаємо у миску змащену олією, придавлюємо. Миску накриваємо плівкою, рушничком та ставимо в тепле місце підходити на годину. Ідеальна температура для тіста в кімнаті повинно бути 25-30°C.
  8. Коли тісто підійшло, виймаємо його з миски на поверхню, обминаємо руками, щоб вийшло зайве повітря. Далі відділяємо шматочок тіста і розкладаємо його по формах. Форму обов'язково потрібно змастити олією чи будь-яким жиром. Форми заповнюємо тістом на 1/3 об'єму.
  9. Форми з тістом накриваємо рушником та ставимо в теплому місці на 40 хвилин. Тісто повинно збільшитись мінімум у два-три рази.
  10. Після того як тісто підійшло, поверхню змащуємо збитим яйцем. Випікаємо бабу при температурі 180°C. Перевіряємо готовність на суху шпажку.
  11. Після випікання баби накриваємо рушничком і так залишаємо у формах до повного охолодження.
  12. Після охолодження можна куштувати.
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#Рецепти #Випічка #Паска