Выходит пышная и ароматная "бабка": настоящая украинская паска по рецепту Ольги Франко (видео)
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Пасха – это время тепла, семейного уюта и особых традиций. Одной из таких является выпекание кулича – нежного, душистого и воздушного. Этот рецепт принадлежит Ольге Франко – известной украинской кулинарке, чьи рецепты проверены временем и любовью к гастрономическому наследию.
По словам внучки Ольги Франко, Иванны Милиянчук, в их семье паску называли только "бабкой". Благодаря особому способу приготовления "бабка" получается удивительно воздушной, а сливочная заварка придает ей мягкость. Душистая цитрусовая нотка, легкая сладость и традиционная технология выпечки сделают эту выпечку украшением праздничного стола.
О том, как приготовить паску по рецепту Ольги Франко, рассказали в YouTube-канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.
Ингредиенты
Заварка из сливок:
- 500 мл сливок 20%
- 80 г муки
Тесто:
- 500 мл молоко
- 100 г свежих дрожжей
- 400 г сахара
- 10 желтков
- 2 шт ванильного сахара
- цедру из 1 лимона
- 1 ч.л. соли
- 100 г сливочного масла
- 1700-1750 г муки
- 100 г клюквы
- 1 ст.л. крахмала
Этапы приготовления:
- Для начала нужно заварить сливки с мукой. Для этого в сотейник выливаем сливки, ставим на огонь и доводим их до кипения.
- К сливкам добавляем муку. И в это время очень хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Заваренные сливки оставляем на столе, чтобы они остыли до теплого состояния.
- Далее готовим опару. В миске соединяем теплое молоко, свежие дрожжи, столовую ложку сахара и 4 столовых ложки муки. Все очень хорошо перемешиваем до однородности. Накрываем опару полотенцем и ставим в теплое место подходить на полчаса.
- Когда опара подошла, а заваренные сливки остыли до комнатной температуры, начинаем замешивать тесто. В миске соединяем опару, сливки, желтки, ванильный сахар, сахар, сливочное масло (оно тоже должно быть теплым) и лимонную цедру. Все вместе перемешиваем до однородности.
- Далее вместе с солью начинаем добавлять муку небольшими частями. Вымешиваем тесто до 20 минут. Оно должно быть очень мягким и эластичным и ни в коем случае не забитым мукой.
- На этом этапе по желанию можно добавить цукаты или сухофрукты.
- Тесто перекладываем в смазанную растительным маслом миску, придавливаем. Миску накрываем пленкой, полотенцем и ставим в теплое место подходить на час. Идеальная температура для теста в комнате должна быть 25–30°C.
- Когда тесто подошло, вынимаем его из миски на поверхность, обминаем руками, чтобы вышел лишний воздух. Далее отделяем кусочек теста и раскладываем его по формам. Формы обязательно нужно смазать растительным маслом или любым жиром. Формы заполняем тестом на 1/3 объема.
- Формы с тестом накрываем полотенцем и ставим в теплом месте на 40 минут. Тесто должно увеличиться минимум в два-три раза.
- После того как тесто подошло, поверхность смазываем взбитым яйцом. Выпекаем бабку при температуре 180°C. Проверяем готовность шпажкой.
- После выпечки паски накрываем полотенцем и так оставляем в формах до полного охлаждения.
- После охлаждения можно пробовать.