Выходит пышная и ароматная "бабка": настоящая украинская паска по рецепту Ольги Франко (видео)

Сохраняйте рецепт к Пасхе

Пасха – это время тепла, семейного уюта и особых традиций. Одной из таких является выпекание кулича – нежного, душистого и воздушного. Этот рецепт принадлежит Ольге Франко – известной украинской кулинарке, чьи рецепты проверены временем и любовью к гастрономическому наследию.

По словам внучки Ольги Франко, Иванны Милиянчук, в их семье паску называли только "бабкой". Благодаря особому способу приготовления "бабка" получается удивительно воздушной, а сливочная заварка придает ей мягкость. Душистая цитрусовая нотка, легкая сладость и традиционная технология выпечки сделают эту выпечку украшением праздничного стола.

О том, как приготовить паску по рецепту Ольги Франко, рассказали в YouTube-канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.

Ингредиенты

Заварка из сливок:

500 мл сливок 20%

80 г муки

Тесто:

500 мл молоко

100 г свежих дрожжей

400 г сахара

10 желтков

2 шт ванильного сахара

цедру из 1 лимона

1 ч.л. соли

100 г сливочного масла

1700-1750 г муки

100 г клюквы

1 ст.л. крахмала

Этапы приготовления: