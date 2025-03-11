Курячі стегна в вершково-грибному соусі: смачно, як в ресторані, просто, як вдома

Простий рецепт для затишної вечері

Навіть звичайні курячі стегна можна приготувати так, що вони будуть на смак наче ресторанна страва. Для цього достатньо додати до страви смачний соус.

Пропонуємо спробувати приготувати курячі стегна з грибним соусом за рецептом від блогерки recepti_dariko. Ця страва для тих, хто цінує затишок та смачну домашню їжу, але при цьому не любить складних приготувань.

Інгредієнти:

курячі стегенця 8 штук;

сіль, перець, спеції для курки;

пармезан 30 г;

олія змастити форму

Соус:

печериці 200 г;

вершки 20% 250 мл;

масло гхі (або вершкове) для смаження;

сіль, перець.

Етапи приготування: