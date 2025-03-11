Куриные бедра в сливочно-грибном соусе: вкусно, как в ресторане, просто как дома
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Простой рецепт для уютного ужина
Даже обычные куриные бедра можно приготовить так, что они будут по вкусу как ресторанное блюдо. Для этого достаточно добавить к ним вкусный соус.
Предлагаем попробовать приготовить куриные бедра с грибным соусом по рецепту от фудблогерши recepti_dariko. Это блюдо для тех, кто ценит уют и вкусную домашнюю еду, но не любит сложных приготовлений.
Ингредиенты:
- куриные окорочка 8 штук;
- соль, перец, специи для курицы;
- пармезан 30 г;
- масло смазать форму
Соус:
- шампиньоны 200 г;
- сливки 20% 250 мл;
- масло гхи (или сливочное) для жарки;
- соль, перец.
Этапы приготовления:
- Окорочка вымытые и обсушенные натереть солью и специями, дать промариноваться хотя бы 30 минут.
- Грибы измельчить и поджарить на масле 10 минут, поперчить и посолить. Влить сливки, после закипания томить 5 минут на малом огне.
- Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить окорочка, выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.
- Залить готовым соусом, посыпать пармезаном. Выпекать еще 10-15 минут
- Готовый ужин посыпать свежей зеленью.