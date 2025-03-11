Куриные бедра в сливочно-грибном соусе: вкусно, как в ресторане, просто как дома

Простой рецепт для уютного ужина

Даже обычные куриные бедра можно приготовить так, что они будут по вкусу как ресторанное блюдо. Для этого достаточно добавить к ним вкусный соус.

Предлагаем попробовать приготовить куриные бедра с грибным соусом по рецепту от фудблогерши recepti_dariko. Это блюдо для тех, кто ценит уют и вкусную домашнюю еду, но не любит сложных приготовлений.

Ингредиенты:

куриные окорочка 8 штук;

соль, перец, специи для курицы;

пармезан 30 г;

масло смазать форму

Соус:

шампиньоны 200 г;

сливки 20% 250 мл;

масло гхи (или сливочное) для жарки;

соль, перец.

Этапы приготовления: