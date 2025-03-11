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Куриные бедра в сливочно-грибном соусе: вкусно, как в ресторане, просто как дома

Автор
Наталья Граковская
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Нежные куриные бедра с грибным соусом
Нежные куриные бедра с грибным соусом. Фото скриншот Instagram

Простой рецепт для уютного ужина

Даже обычные куриные бедра можно приготовить так, что они будут по вкусу как ресторанное блюдо. Для этого достаточно добавить к ним вкусный соус.

Предлагаем попробовать приготовить куриные бедра с грибным соусом по рецепту от фудблогерши recepti_dariko. Это блюдо для тех, кто ценит уют и вкусную домашнюю еду, но не любит сложных приготовлений.

Ингредиенты:

  • куриные окорочка 8 штук;
  • соль, перец, специи для курицы;
  • пармезан 30 г;
  • масло смазать форму

Соус:

  • шампиньоны 200 г;
  • сливки 20% 250 мл;
  • масло гхи (или сливочное) для жарки;
  • соль, перец.

Этапы приготовления:

  1. Окорочка вымытые и обсушенные натереть солью и специями, дать промариноваться хотя бы 30 минут.
  2. Грибы измельчить и поджарить на масле 10 минут, поперчить и посолить. Влить сливки, после закипания томить 5 минут на малом огне.
  3. Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить окорочка, выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.
  4. Залить готовым соусом, посыпать пармезаном. Выпекать еще 10-15 минут
  5. Готовый ужин посыпать свежей зеленью.
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#Мясо #Рецепты #Ужин #Мясо птицы