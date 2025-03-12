До святкового столу чи на щодень: що додати до м'ясного рулету для незвичайного смаку (відео)

Такий рулет неодмінно сподобається близьким

Вдома можна приготувати не тільки справжню домашню ковбасу, а й смачний м’ясний рулет – апетитну страву, яка стане окрасою столу. Якщо ковбаса – це класика, то рулет відкриває ще більше можливостей для експериментів.

Сьогодні ми пропонуємо поєднати ніжне м’ясо з курагою, яка додасть страві легку солодку нотку та зробить смак вишуканішим. Такий рулет стане чудовою альтернативою магазинним м’ясним виробам і точно здивує рідних та гостей. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати м'ясний рулет з курагою та чорносливом

Інгредієнти:

2 шт. курячого філе (~600 г);

50 г чорносливу;

50 г кураги;

40-50 г волоських горіхів;

150 г твердого сиру (для начинки та для скоринки);

Для маринаду:

3 ст. л. сметани;

2 ст. л. олії;

2 ч. л. міцної гірчиці;

1-2 зубчики часнику;

сіль, перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Підготувати м'ясо для рулету. Для цього з одного боку філе зробити надріз, але не до кінця.

2.Розгорнути філе, накрити харчовою плівкою та злегка відбити.

3.Для маринаду поєднати олію, сметану, спеції, часник та ароматну міцну гірчицю, яка додасть мʼясу приємну пікантну нотку.

4.Перемішати маринад та змастити ним філе. Зверху викласти курагу та чорнослив, посипати подрібненими горіхами та натертим сиром.

5.Загорнути філе з начинкою в рулет (за необхідності закріпити мʼясо деревʼяними паличками або завʼязати кулінарною ниткою).

6.Перекласти рулети у форму, змастити маринадом, накрити фольгою та відправити в духовку.

7.Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 30-40 хвилин. За 10 хв до кінця приготування зняти фольгу, посипати сиром та допекти до скоринки.

8.Після духовки залишити рулети повністю охолонути та тільки тоді нарізати.