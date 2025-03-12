К праздничному столу или на каждый день: что добавить к мясному рулету для необычного вкуса (видео)

Такой рулет непременно понравится близким

Дома можно приготовить не только настоящую домашнюю колбасу, но и вкусный мясной рулет – аппетитное блюдо, которое станет украшением стола. Если колбаса – это классика, то рулет открывает еще больше возможностей для экспериментов.

Сегодня мы предлагаем сочетать нежное мясо с курагой, которая придаст блюду легкую сладкую нотку и сделает вкус более изысканным. Такой рулет станет отличной альтернативой магазинным мясным изделиям и точно удивит родных и гостей. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить мясной рулет с курагой и черносливом

Ингредиенты:

2 шт. куриного филе (~600 г);

50 г чернослива;

50 г кураги;

40-50 г грецких орехов;

150 г твердого сыра (для начинки и корочки);

Для маринада:

3 ст. л. сметаны;

2 ст. л. масла;

2 ч. л. крепкой горчицы;

1-2 зубчика чеснока;

соль, перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Подготовить мясо для рулета. Для этого с одной стороны филе сделать надрез, но не до конца.

2.Развернуть филе, накрыть пищевой пленкой и слегка отбить.

3.Для маринада соединить масло, сметану, специи, чеснок и ароматную крепкую горчицу, которая придаст мясу приятную пикантную нотку.

4. Перемешать маринад и смазать им филе. Сверху выложить курагу и чернослив, посыпать орехами и натертым сыром.

5.Завернуть филе с начинкой в рулет (при необходимости закрепить мясо деревянными палочками или завязать кулинарной нитью).

6. Переложить рулеты в форму, смазать маринадом, накрыть фольгой и отправить в духовку.

7.Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. За 10 мин до конца приготовления снять фольгу, посыпать сыром и допечь до корочки.

8.После духовки оставить рулеты полностью остыть и только тогда нарезать.