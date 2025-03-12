К праздничному столу или на каждый день: что добавить к мясному рулету для необычного вкуса (видео)
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Такой рулет непременно понравится близким
Дома можно приготовить не только настоящую домашнюю колбасу, но и вкусный мясной рулет – аппетитное блюдо, которое станет украшением стола. Если колбаса – это классика, то рулет открывает еще больше возможностей для экспериментов.
Сегодня мы предлагаем сочетать нежное мясо с курагой, которая придаст блюду легкую сладкую нотку и сделает вкус более изысканным. Такой рулет станет отличной альтернативой магазинным мясным изделиям и точно удивит родных и гостей. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить мясной рулет с курагой и черносливом
Ингредиенты:
- 2 шт. куриного филе (~600 г);
- 50 г чернослива;
- 50 г кураги;
- 40-50 г грецких орехов;
- 150 г твердого сыра (для начинки и корочки);
Для маринада:
- 3 ст. л. сметаны;
- 2 ст. л. масла;
- 2 ч. л. крепкой горчицы;
- 1-2 зубчика чеснока;
- соль, перец по вкусу;
Способ приготовления:
1.Подготовить мясо для рулета. Для этого с одной стороны филе сделать надрез, но не до конца.
2.Развернуть филе, накрыть пищевой пленкой и слегка отбить.
3.Для маринада соединить масло, сметану, специи, чеснок и ароматную крепкую горчицу, которая придаст мясу приятную пикантную нотку.
4. Перемешать маринад и смазать им филе. Сверху выложить курагу и чернослив, посыпать орехами и натертым сыром.
5.Завернуть филе с начинкой в рулет (при необходимости закрепить мясо деревянными палочками или завязать кулинарной нитью).
6. Переложить рулеты в форму, смазать маринадом, накрыть фольгой и отправить в духовку.
7.Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. За 10 мин до конца приготовления снять фольгу, посыпать сыром и допечь до корочки.
8.После духовки оставить рулеты полностью остыть и только тогда нарезать.