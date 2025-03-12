Укр

К праздничному столу или на каждый день: что добавить к мясному рулету для необычного вкуса (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Чрезвычайное вкусное блюдо
Чрезвычайное вкусное блюдо. Фото instagram.com

Такой рулет непременно понравится близким

Дома можно приготовить не только настоящую домашнюю колбасу, но и вкусный мясной рулет – аппетитное блюдо, которое станет украшением стола. Если колбаса – это классика, то рулет открывает еще больше возможностей для экспериментов.

Сегодня мы предлагаем сочетать нежное мясо с курагой, которая придаст блюду легкую сладкую нотку и сделает вкус более изысканным. Такой рулет станет отличной альтернативой магазинным мясным изделиям и точно удивит родных и гостей. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить мясной рулет с курагой и черносливом

Ингредиенты:

  • 2 шт. куриного филе (~600 г);
  • 50 г чернослива;
  • 50 г кураги;
  • 40-50 г грецких орехов;
  • 150 г твердого сыра (для начинки и корочки);

Для маринада:

  • 3 ст. л. сметаны;
  • 2 ст. л. масла;
  • 2 ч. л. крепкой горчицы;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • соль, перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Подготовить мясо для рулета. Для этого с одной стороны филе сделать надрез, но не до конца.

2.Развернуть филе, накрыть пищевой пленкой и слегка отбить.

3.Для маринада соединить масло, сметану, специи, чеснок и ароматную крепкую горчицу, которая придаст мясу приятную пикантную нотку.

4. Перемешать маринад и смазать им филе. Сверху выложить курагу и чернослив, посыпать орехами и натертым сыром.

5.Завернуть филе с начинкой в рулет (при необходимости закрепить мясо деревянными палочками или завязать кулинарной нитью).

6. Переложить рулеты в форму, смазать маринадом, накрыть фольгой и отправить в духовку.

7.Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. За 10 мин до конца приготовления снять фольгу, посыпать сыром и допечь до корочки.

8.После духовки оставить рулеты полностью остыть и только тогда нарезать.

Теги:
#Мясо #Рулет #Курага #Готовим дома