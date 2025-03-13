Ідеальна закуска до пінного: рецепт пікантних курячих крилець (відео)

Чудова страва, яку можна розділити з рідними та гостями

Курячі крильця – це не тільки смачна, а й дієтична частина курки, яка чудово підходить для запікання, смаження чи гриля. Завдяки ніжному м’ясу та хрусткій шкірці вони ідеально вбирають смаки маринадів, роблячи кожну страву унікальною. Одним із найвдаліших варіантів є кисло-солодкий соус, який додає крильцям особливої пікантності.

Проте сьогодні ми пропонуємо приготувати крильця у томатно-гірчичному маринаді – ароматному, пікантному та ніжному водночас. Цей соус поєднує природну кислинку томатів, гостроту гірчиці та легку солодкувату нотку, роблячи м’ясо неймовірно соковитим і насиченим на смак. Завдяки маринуванню крильця набувають яскравого смаку, а при запіканні або смаженні утворюють апетитну карамелізовану скоринку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsukatnata".

Як приготувати крильця у томатно-гірчичному маринаді

Інгредієнти:

крильця – 1 кг;

томатна паста – 1 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

гірчиця – 1 ч. л.;

часник – 2 зубчики;

мед – 1 ст. л.;

приправи для курки – 1 ст. л.;

олія – 2 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

Інгредієнти для медово-гірчичного соусу:

оливкова олія – 3 ст. л.;

мед – 2 ст. л.;

гірчиця – 2 ст. л.;

сік лимона – 1 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Курячі крильця промити та просушити паперовим рушником.

2.У глибокій мисці змішати томатну пасту, сметану, гірчицю, подрібнений часник, мед, приправи для курки, сіль, перець та олію.

3.Добре перемішати, щоб вийшла однорідна суміш.

4.Додати крильця до маринаду, ретельно перемішати, щоб вони рівномірно покрилися.

5.Накрити плівкою і залишити маринуватися в холодильнику щонайменше на годину (а краще на 3-4 години для більш насиченого смаку).

6.Викласти крильця на деко, застелене пергаментом, і випікати у заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 30-35 хвилин, періодично перевертаючи для рівномірного підрум’янення.

7.У невеликій мисці змішати оливкову олію, мед, гірчицю, сік лимона, сіль і перець.

8.Добре перемішати до однорідної консистенції.