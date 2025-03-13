Идеальная закуска к пенному: рецепт пикантных куриных крылышек (видео)
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Прекрасное блюдо, которое можно разделить с родными и гостями
Куриные крылышки – это не только вкусная, но и диетическая часть курицы, которая отлично подходит для запекания, жарки или гриля. Благодаря нежному мясу и хрустящей кожуре они идеально впитывают вкусы маринадов, делая каждое блюдо уникальным. Одним из самых удачных вариантов является кисло-сладкий соус, придающий крыльям особую пикантность.
Однако сегодня мы предлагаем приготовить крылышки в томатно-горчичном маринаде – ароматном, пикантном и нежном одновременно. Этот соус сочетает естественную кислинку томатов, остроту горчицы и легкую сладковатую нотку, делая мясо невероятно сочным и насыщенным по вкусу. Благодаря мариновке крылышки приобретают яркий вкус, а при запекании или жарке образуют аппетитную карамелизированную корочку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsukatnata".
Как приготовить крылышки в томатно-горчичном маринаде
Ингредиенты:
- крылышки – 1 кг;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- сметана – 3 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- мед – 1 ст. л.;
- приправы для курицы – 1 ст. л.;
- масло – 2 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
Ингредиенты для медово-горчичного соуса:
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- мед – 2 ст. л.;
- горчица – 2 ст. л.;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Куриные крылышки промыть и просушить бумажным полотенцем.
2.В глубокой миске смешать томатную пасту, сметану, горчицу, измельченный чеснок, мед, приправы для курицы, соль, перец и растительное масло.
3.Хорошо перемешать, чтобы получилась однородная смесь.
4.Добавить крылышки к маринаду, тщательно перемешать, чтобы они равномерно покрылись.
5.Накрыть пленкой и оставить мариноваться в холодильнике минимум на час (а лучше на 3-4 часа для более насыщенного вкуса).
6. Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке примерно 30-35 минут, периодически переворачивая для равномерного подрумянивания.
7.В небольшой миске смешать оливковое масло, мед, горчицу, сок лимона, соль и перец.
8.Хорошо перемешать до однородной консистенции.