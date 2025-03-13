Идеальная закуска к пенному: рецепт пикантных куриных крылышек (видео)

Прекрасное блюдо, которое можно разделить с родными и гостями

Куриные крылышки – это не только вкусная, но и диетическая часть курицы, которая отлично подходит для запекания, жарки или гриля. Благодаря нежному мясу и хрустящей кожуре они идеально впитывают вкусы маринадов, делая каждое блюдо уникальным. Одним из самых удачных вариантов является кисло-сладкий соус, придающий крыльям особую пикантность.

Однако сегодня мы предлагаем приготовить крылышки в томатно-горчичном маринаде – ароматном, пикантном и нежном одновременно. Этот соус сочетает естественную кислинку томатов, остроту горчицы и легкую сладковатую нотку, делая мясо невероятно сочным и насыщенным по вкусу. Благодаря мариновке крылышки приобретают яркий вкус, а при запекании или жарке образуют аппетитную карамелизированную корочку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsukatnata".

Как приготовить крылышки в томатно-горчичном маринаде

Ингредиенты:

крылышки – 1 кг;

томатная паста – 1 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

чеснок – 2 зубчика;

мед – 1 ст. л.;

приправы для курицы – 1 ст. л.;

масло – 2 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

Ингредиенты для медово-горчичного соуса:

оливковое масло – 3 ст. л.;

мед – 2 ст. л.;

горчица – 2 ст. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Куриные крылышки промыть и просушить бумажным полотенцем.

2.В глубокой миске смешать томатную пасту, сметану, горчицу, измельченный чеснок, мед, приправы для курицы, соль, перец и растительное масло.

3.Хорошо перемешать, чтобы получилась однородная смесь.

4.Добавить крылышки к маринаду, тщательно перемешать, чтобы они равномерно покрылись.

5.Накрыть пленкой и оставить мариноваться в холодильнике минимум на час (а лучше на 3-4 часа для более насыщенного вкуса).

6. Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке примерно 30-35 минут, периодически переворачивая для равномерного подрумянивания.

7.В небольшой миске смешать оливковое масло, мед, горчицу, сок лимона, соль и перец.

8.Хорошо перемешать до однородной консистенции.