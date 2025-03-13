На сніданок чи перекус: як приготувати трубочки з лаваша та сиром (відео)

Смачний і ситний варіант для сніданку або перекусу

З лаваша можна приготувати безліч смачних і простих страв – від хрустких чипсів до ситних конвертиків із сиром чи овочами. Завдяки своїй універсальності він чудово підходить для швидких перекусів або ситних сніданків.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати трубочки з лаваша з сиром – ніжну, ароматну та апетитну страву, яка сподобається всій родині. Хрустка золотиста скоринка зовні та соковита сирна начинка всередині роблять ці трубочки ідеальним варіантом для сніданку, перекусу чи навіть закуски до святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliyasholudko".

Як приготувати трубочки з лаваша з сиром

Інгредієнти:

сосиски;

сир;

лаваш;

яйця;

спеції;

Спосіб приготування:

1.Лаваш нарізати смужками, викласти всередину сосиски.

2.Твердий сир натерти на тертці, посипати зверху, загорнути.

3.Яйця вбити в тарілку, збити виделкою.

4.Обмокнути сосиски в лаваші у яйцях та обсмажити на сковорідці.