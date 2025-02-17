Можна подати на сніданок або перекус: ці корисні конвертики ви приготуєте за 10 хвилин (відео)
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Апетитна страва на швидкуруч
До сніданку можна приготувати різноманітні смачні страви. Дехто надає перевагу пухкому омлету, хтось — ароматним оладкам.
Окрім цього можна приготувати корисні конвертики з лаваша з сиром. Готується страва легко, а виходить ситною та смачною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".
Як приготувати конвертики з лаваша з сиром
Інгредієнти:
- кисломолочний сир;
- сир моцарела;
- шпинат;
- яйце;
- зелена цибуля;
- тісто філо або лаваш;
- олія;
- сіль;
Спосіб приготування:
1.Змішати для начинки кисломолочний сир, натертий сир моцарелу, яйце, шпинат.
2.Розділити лаваш на дві частини вздовж і змастити олією, викласти начинку і згорнути конвертом.
3.Обсмажити на розігрітій з олією сковороді на середньому вогні з двох сторін.