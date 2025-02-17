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Можна подати на сніданок або перекус: ці корисні конвертики ви приготуєте за 10 хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Соковиті та хрусткі конвертики
Соковиті та хрусткі конвертики. Фото 1000.menu

Апетитна страва на швидкуруч

До сніданку можна приготувати різноманітні смачні страви. Дехто надає перевагу пухкому омлету, хтось — ароматним оладкам.

Окрім цього можна приготувати корисні конвертики з лаваша з сиром. Готується страва легко, а виходить ситною та смачною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".

Як приготувати конвертики з лаваша з сиром

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир;
  • сир моцарела;
  • шпинат;
  • яйце;
  • зелена цибуля;
  • тісто філо або лаваш;
  • олія;
  • сіль;

Спосіб приготування:

1.Змішати для начинки кисломолочний сир, натертий сир моцарелу, яйце, шпинат.

2.Розділити лаваш на дві частини вздовж і змастити олією, викласти начинку і згорнути конвертом.

3.Обсмажити на розігрітій з олією сковороді на середньому вогні з двох сторін.

Теги:
#Сир #Закуска #Готуємо вдома