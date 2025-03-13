На завтрак или перекус: как приготовить трубочки из лаваша и сыром (видео)
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Вкусный и сытный вариант для завтрака или перекуса
Из лаваша можно приготовить множество вкусных и простых блюд – от хрустящих чипсов до сытных конвертиков с сыром или овощами. Благодаря своей универсальности он отлично подходит для быстрых перекусов или сытных завтраков.
Сегодня мы предлагаем приготовить трубочки из лаваша с сыром – нежное, ароматное и аппетитное блюдо, которое понравится всей семье. Хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная творожная начинка внутри делают эти трубочки идеальным вариантом для завтрака, перекуса или даже закуски к праздничному столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliyasholudko".
Как приготовить трубочки из лаваша с сыром
Ингредиенты:
- сосиски;
- сыр;
- лаваш;
- яйца;
- специи;
Способ приготовления:
1.Лаваш нарезать полосками, выложить внутрь сосиски.
2.Твердый сыр натереть на терке, посыпать сверху, завернуть.
3.Яйца вбить в тарелку, взбить вилкой.
4.Обмокнуть сосиски в лаваше в яйцах и обжарить на сковороде.