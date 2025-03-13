Ці грибочки зникнуть зі стола першими: як замаринувати печериці (відео)

Готується дуже просто

Мариновані печериці – це чудова закуска, яка може стати справжньою окрасою будь-якого столу. Їх можна подавати як самостійну страву, так і використовувати для приготування салатів, бутербродів та інших закусок. За цим рецептом від блогера "Кухар UA" ви зможете швидко та легко замаринувати печериці, які зникнуть зі столу вмить.

Інгредієнти:

гриби 1,3–1,5 кг

вода 1 л

сіль 2 ст. л. (40 г)

цукор 1 ст. л.

лимонна кислота 0,5 ч. л.

чорний перець горошком 1 ч. л.

духм'яний перець 5 шт.

коріандр 1 ч. л.

лавровий лист 3 шт.

гвоздика 3–4 шт.

Для заправки:

кріп 20 г

часник 4–5 зубчиків

діжонська гірчиця 1 ч. л.

пекучий перець 1/2 шт.

яблучний оцет 4 ст. л.

рослинна олія 50 мл

Етапи приготування: