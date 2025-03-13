Ці грибочки зникнуть зі стола першими: як замаринувати печериці (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готується дуже просто
Мариновані печериці – це чудова закуска, яка може стати справжньою окрасою будь-якого столу. Їх можна подавати як самостійну страву, так і використовувати для приготування салатів, бутербродів та інших закусок. За цим рецептом від блогера "Кухар UA" ви зможете швидко та легко замаринувати печериці, які зникнуть зі столу вмить.
Інгредієнти:
- гриби 1,3–1,5 кг
- вода 1 л
- сіль 2 ст. л. (40 г)
- цукор 1 ст. л.
- лимонна кислота 0,5 ч. л.
- чорний перець горошком 1 ч. л.
- духм'яний перець 5 шт.
- коріандр 1 ч. л.
- лавровий лист 3 шт.
- гвоздика 3–4 шт.
Для заправки:
- кріп 20 г
- часник 4–5 зубчиків
- діжонська гірчиця 1 ч. л.
- пекучий перець 1/2 шт.
- яблучний оцет 4 ст. л.
- рослинна олія 50 мл
Етапи приготування:
- У каструлю 5–6 л наливаємо 1 літр води, додаємо: сіль, цукор, лимонну кислоту, чорний перець, духм'яний перець, коріандр, лавровий лист, гвоздику.
- Викладаємо підготовлені гриби. Коли вони закиплять, варимо 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Готові печериці перекладаємо у велику миску.
- Готуємо заправку. Кріп, пекучий перець і часник подрібнюємо, з'єднуємо і додаємо: діжонську гірчицю, оцет, олію. Все добре перемішуємо.
- Цю суміш змішуємо з грибами, заливаємо розсолом, у якому вони варилися, і залишаємо на добу.