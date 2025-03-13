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Ці грибочки зникнуть зі стола першими: як замаринувати печериці (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Пікантна закуска з печериць
Пікантна закуска з печериць. Фото Скріншот YouTube

Готується дуже просто

Мариновані печериці – це чудова закуска, яка може стати справжньою окрасою будь-якого столу. Їх можна подавати як самостійну страву, так і використовувати для приготування салатів, бутербродів та інших закусок. За цим рецептом від блогера "Кухар UA" ви зможете швидко та легко замаринувати печериці, які зникнуть зі столу вмить.

Інгредієнти:

  • гриби 1,3–1,5 кг
  • вода 1 л
  • сіль 2 ст. л. (40 г)
  • цукор 1 ст. л.
  • лимонна кислота 0,5 ч. л.
  • чорний перець горошком 1 ч. л.
  • духм'яний перець 5 шт.
  • коріандр 1 ч. л.
  • лавровий лист 3 шт.
  • гвоздика 3–4 шт.

Для заправки:

  • кріп 20 г
  • часник 4–5 зубчиків
  • діжонська гірчиця 1 ч. л.
  • пекучий перець 1/2 шт.
  • яблучний оцет 4 ст. л.
  • рослинна олія 50 мл

Етапи приготування:

  1. У каструлю 5–6 л наливаємо 1 літр води, додаємо: сіль, цукор, лимонну кислоту, чорний перець, духм'яний перець, коріандр, лавровий лист, гвоздику.
  2. Викладаємо підготовлені гриби. Коли вони закиплять, варимо 10 хвилин, періодично помішуючи.
  3. Готові печериці перекладаємо у велику миску.
  4. Готуємо заправку. Кріп, пекучий перець і часник подрібнюємо, з'єднуємо і додаємо: діжонську гірчицю, оцет, олію. Все добре перемішуємо.
  5. Цю суміш змішуємо з грибами, заливаємо розсолом, у якому вони варилися, і залишаємо на добу.
Теги:
#Рецепти #Гриби #Печериці