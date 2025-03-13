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Эти грибочки исчезнут со стола первыми: как замариновать шампиньоны (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Пикантная закуска из шампиньонов
Пикантная закуска из шампиньонов. Фото Скриншот YouTube

Готовится очень просто

Маринованные шампиньоны – это отличная закуска, которая может стать настоящим украшением любого стола. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, так и использовать для приготовления салатов, бутербродов и других закусок.

По этому рецепту от блогера "Повар UA" вы сможете быстро и легко замариновать шампиньоны, которые исчезнут со стола мгновенно.

Ингредиенты:

  • грибы 1,3–1,5 кг
  • вода 1 л
  • соль 2 ст. л. (40 ч)
  • сахар 1 ст. л.
  • лимонная кислота 0,5 ч. л.
  • черный перец горошком 1 ч. л.
  • душистый перец 5 шт.
  • кориандр 1 ч. л.
  • лавровый лист 3 шт.
  • гвоздика 3-4 шт.

Для заправки:

  • укроп 20 г
  • чеснок 4–5 зубчиков
  • дижонская горчица 1 ч. л.
  • жгучий перец 1/2 шт.
  • яблочный уксус 4 ст. л.
  • растительное масло 50 мл

Этапы приготовления:

  1. В кастрюлю 5-6 л наливаем 1 литр воды, добавляем: соль, сахар, лимонную кислоту, черный перец, душистый перец, кориандр, лавровый лист, гвоздику.
  2. Выкладываем подготовленные грибы. Когда они закипят, варим 10 минут, периодически помешивая.
  3. Готовые шампиньоны перекладываем в большую миску.
  4. Готовим заправку. Укроп, жгучий перец и чеснок измельчаем, соединяем и добавляем: дижонскую горчицу, уксус, подсолнечное масло. Все хорошо перемешиваем.
  5. Эту смесь смешиваем с грибами, заливаем рассолом, в котором они варились и оставляем в сутки.
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#Рецепты #Грибы #Шампиньоны