Эти грибочки исчезнут со стола первыми: как замариновать шампиньоны (видео)
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Готовится очень просто
Маринованные шампиньоны – это отличная закуска, которая может стать настоящим украшением любого стола. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, так и использовать для приготовления салатов, бутербродов и других закусок.
По этому рецепту от блогера "Повар UA" вы сможете быстро и легко замариновать шампиньоны, которые исчезнут со стола мгновенно.
Ингредиенты:
- грибы 1,3–1,5 кг
- вода 1 л
- соль 2 ст. л. (40 ч)
- сахар 1 ст. л.
- лимонная кислота 0,5 ч. л.
- черный перец горошком 1 ч. л.
- душистый перец 5 шт.
- кориандр 1 ч. л.
- лавровый лист 3 шт.
- гвоздика 3-4 шт.
Для заправки:
- укроп 20 г
- чеснок 4–5 зубчиков
- дижонская горчица 1 ч. л.
- жгучий перец 1/2 шт.
- яблочный уксус 4 ст. л.
- растительное масло 50 мл
Этапы приготовления:
- В кастрюлю 5-6 л наливаем 1 литр воды, добавляем: соль, сахар, лимонную кислоту, черный перец, душистый перец, кориандр, лавровый лист, гвоздику.
- Выкладываем подготовленные грибы. Когда они закипят, варим 10 минут, периодически помешивая.
- Готовые шампиньоны перекладываем в большую миску.
- Готовим заправку. Укроп, жгучий перец и чеснок измельчаем, соединяем и добавляем: дижонскую горчицу, уксус, подсолнечное масло. Все хорошо перемешиваем.
- Эту смесь смешиваем с грибами, заливаем рассолом, в котором они варились и оставляем в сутки.