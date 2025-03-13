Эти грибочки исчезнут со стола первыми: как замариновать шампиньоны (видео)

Готовится очень просто

Маринованные шампиньоны – это отличная закуска, которая может стать настоящим украшением любого стола. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, так и использовать для приготовления салатов, бутербродов и других закусок.

По этому рецепту от блогера "Повар UA" вы сможете быстро и легко замариновать шампиньоны, которые исчезнут со стола мгновенно.

Ингредиенты:

грибы 1,3–1,5 кг

вода 1 л

соль 2 ст. л. (40 ч)

сахар 1 ст. л.

лимонная кислота 0,5 ч. л.

черный перец горошком 1 ч. л.

душистый перец 5 шт.

кориандр 1 ч. л.

лавровый лист 3 шт.

гвоздика 3-4 шт.

Для заправки:

укроп 20 г

чеснок 4–5 зубчиков

дижонская горчица 1 ч. л.

жгучий перец 1/2 шт.

яблочный уксус 4 ст. л.

растительное масло 50 мл

Этапы приготовления: