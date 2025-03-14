Ніхто не здогадається, що в цих котлетах немає ані грама м'яса: економний рецепт (відео)

Ці котлетки з'їдять з задоволенням

Якщо хочете приготувати смачну та ситну вечерю, не витративши багато грошей, тоді цей рецепт – саме для вас. Ці котлети з вівсянки та картоплі – справжня знахідка для економних господинь. Вони не лише неймовірно прості у приготуванні, але й настільки смачні, що ніхто не здогадається, що в них немає ані грама м'яса. Також ця страва чудово підійде до пісного столу.

Мінімум інгредієнтів, максимум смаку – ідеальний варіант для сімейного обіду або вечері. Рецептом поділилась блогерка "Щира господиня".

Інгредієнти:

вівсянка швидкого приготування (пластівці) – 250 г

окріп – 250 мл

картопля – 350 г

цибуля – 2 шт.

сіль – 1 ч. л. (на смак)

перець чорний мелений – 1/3 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

часник (сухий мелений) – 0,5 ч. л.

спеції для м'яса або котлет – 1 ст. л. (на смак)

олія – для смаження

борошно – для панірування

Етапи приготування: