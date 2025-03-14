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Ніхто не здогадається, що в цих котлетах немає ані грама м'яса: економний рецепт (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачна страва до посту
Смачна страва до посту. Фото Скріншот YouTube

Ці котлетки з'їдять з задоволенням

Якщо хочете приготувати смачну та ситну вечерю, не витративши багато грошей, тоді цей рецепт – саме для вас. Ці котлети з вівсянки та картоплі – справжня знахідка для економних господинь. Вони не лише неймовірно прості у приготуванні, але й настільки смачні, що ніхто не здогадається, що в них немає ані грама м'яса. Також ця страва чудово підійде до пісного столу.

Мінімум інгредієнтів, максимум смаку – ідеальний варіант для сімейного обіду або вечері. Рецептом поділилась блогерка "Щира господиня".

Інгредієнти:

  • вівсянка швидкого приготування (пластівці) – 250 г
  • окріп – 250 мл
  • картопля – 350 г
  • цибуля – 2 шт.
  • сіль – 1 ч. л. (на смак)
  • перець чорний мелений – 1/3 ч. л.
  • паприка – 1 ч. л.
  • часник (сухий мелений) – 0,5 ч. л.
  • спеції для м'яса або котлет – 1 ст. л. (на смак)
  • олія – для смаження
  • борошно – для панірування

Етапи приготування:

  1. Вівсяні пластівці заливаємо окропом.
  2. Картоплю та цибулю натираємо на тертці та змішуємо з пластівцями.
  3. До маси додаємо паприку, приправу для котлет, сіль.
  4. Змащуємо руки олією та формуємо котлети. Якщо вони розпадаються, можна додати трохи борошна.
  5. Смажимо котлети на пательні по 2-3 хвилини з кожного боку на слабкому вогні.
  6. Обсмажені котлети перекладаємо в іншу пательню чи сотейник, додаємо трохи води та тушкуємо 15 хвилин на середньому вогні.
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#Рецепти #Картопля #Котлети