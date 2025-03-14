Ніхто не здогадається, що в цих котлетах немає ані грама м'яса: економний рецепт (відео)
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Ці котлетки з'їдять з задоволенням
Якщо хочете приготувати смачну та ситну вечерю, не витративши багато грошей, тоді цей рецепт – саме для вас. Ці котлети з вівсянки та картоплі – справжня знахідка для економних господинь. Вони не лише неймовірно прості у приготуванні, але й настільки смачні, що ніхто не здогадається, що в них немає ані грама м'яса. Також ця страва чудово підійде до пісного столу.
Мінімум інгредієнтів, максимум смаку – ідеальний варіант для сімейного обіду або вечері. Рецептом поділилась блогерка "Щира господиня".
Інгредієнти:
- вівсянка швидкого приготування (пластівці) – 250 г
- окріп – 250 мл
- картопля – 350 г
- цибуля – 2 шт.
- сіль – 1 ч. л. (на смак)
- перець чорний мелений – 1/3 ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- часник (сухий мелений) – 0,5 ч. л.
- спеції для м'яса або котлет – 1 ст. л. (на смак)
- олія – для смаження
- борошно – для панірування
Етапи приготування:
- Вівсяні пластівці заливаємо окропом.
- Картоплю та цибулю натираємо на тертці та змішуємо з пластівцями.
- До маси додаємо паприку, приправу для котлет, сіль.
- Змащуємо руки олією та формуємо котлети. Якщо вони розпадаються, можна додати трохи борошна.
- Смажимо котлети на пательні по 2-3 хвилини з кожного боку на слабкому вогні.
- Обсмажені котлети перекладаємо в іншу пательню чи сотейник, додаємо трохи води та тушкуємо 15 хвилин на середньому вогні.