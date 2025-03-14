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Никто не догадается, что в этих котлетах нет ни грамма мяса: экономный рецепт (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусное постное блюдо
Вкусное постное блюдо. Фото Скриншот YouTube

Эти котлетки съедят с удовольствием

Если хотите приготовить вкусный и сытный ужин, не потратив много денег, тогда этот рецепт – именно для вас. Эти котлеты из овсянки и картофеля – настоящая находка для экономных хозяек. Они не только невероятно просты в приготовлении, но и так вкусны, что никто не догадается, что у них нет ни грамма мяса. Также это блюдо отлично подойдет для тех, кто соблюдает пост.

Минимум ингредиентов, максимум вкуса – идеальный вариант для семейного обеда или ужина. Рецептом поделилась блогерша "Щира хозяйка".

Ингредиенты:

  • овсянка быстрого приготовления (хлопья) – 250 г
  • кипяток – 250 мл
  • картофель – 350 г
  • лук – 2 шт.
  • соль – 1 ч. л. (по вкусу)
  • перец черный молотый – 1/3 ч. л.
  • паприка – 1 ч. л.
  • чеснок (сухой молотый) – 0,5 ч. л.
  • специи для мяса или котлет – 1 ст. л. (по вкусу)
  • масло – для жарки
  • мука – для панировки

Этапы приготовления:

  1. Овсяные хлопья заливаем крутым кипятком.
  2. Картофель и лук натираем на терке и смешиваем с хлопьями.
  3. В массу добавляем паприку, приправу для котлет, соль.
  4. Смазываем руки растительным маслом и формируем котлеты. Если они распадаются, можно добавить немного муки.
  5. Жарим котлеты на сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны на слабом огне.
  6. Обжаренные котлеты перекладываем в другую сковороду или сотейник, добавляем немного воды и тушим 15 минут на среднем огне.
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#Рецепты #Картофель #Котлеты