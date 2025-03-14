Никто не догадается, что в этих котлетах нет ни грамма мяса: экономный рецепт (видео)
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Эти котлетки съедят с удовольствием
Если хотите приготовить вкусный и сытный ужин, не потратив много денег, тогда этот рецепт – именно для вас. Эти котлеты из овсянки и картофеля – настоящая находка для экономных хозяек. Они не только невероятно просты в приготовлении, но и так вкусны, что никто не догадается, что у них нет ни грамма мяса. Также это блюдо отлично подойдет для тех, кто соблюдает пост.
Минимум ингредиентов, максимум вкуса – идеальный вариант для семейного обеда или ужина. Рецептом поделилась блогерша "Щира хозяйка".
Ингредиенты:
- овсянка быстрого приготовления (хлопья) – 250 г
- кипяток – 250 мл
- картофель – 350 г
- лук – 2 шт.
- соль – 1 ч. л. (по вкусу)
- перец черный молотый – 1/3 ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- чеснок (сухой молотый) – 0,5 ч. л.
- специи для мяса или котлет – 1 ст. л. (по вкусу)
- масло – для жарки
- мука – для панировки
Этапы приготовления:
- Овсяные хлопья заливаем крутым кипятком.
- Картофель и лук натираем на терке и смешиваем с хлопьями.
- В массу добавляем паприку, приправу для котлет, соль.
- Смазываем руки растительным маслом и формируем котлеты. Если они распадаются, можно добавить немного муки.
- Жарим котлеты на сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны на слабом огне.
- Обжаренные котлеты перекладываем в другую сковороду или сотейник, добавляем немного воды и тушим 15 минут на среднем огне.