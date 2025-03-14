Никто не догадается, что в этих котлетах нет ни грамма мяса: экономный рецепт (видео)

Эти котлетки съедят с удовольствием

Если хотите приготовить вкусный и сытный ужин, не потратив много денег, тогда этот рецепт – именно для вас. Эти котлеты из овсянки и картофеля – настоящая находка для экономных хозяек. Они не только невероятно просты в приготовлении, но и так вкусны, что никто не догадается, что у них нет ни грамма мяса. Также это блюдо отлично подойдет для тех, кто соблюдает пост.

Минимум ингредиентов, максимум вкуса – идеальный вариант для семейного обеда или ужина. Рецептом поделилась блогерша "Щира хозяйка".

Ингредиенты:

овсянка быстрого приготовления (хлопья) – 250 г

кипяток – 250 мл

картофель – 350 г

лук – 2 шт.

соль – 1 ч. л. (по вкусу)

перец черный молотый – 1/3 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

чеснок (сухой молотый) – 0,5 ч. л.

специи для мяса или котлет – 1 ст. л. (по вкусу)

масло – для жарки

мука – для панировки

Этапы приготовления: