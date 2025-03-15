Впораєтеся за десять хвилин: як приготувати пиріжки з рисом, цибулею та яйцем (відео)

Такі пиріжки приготувати дуже легко

Весна приносить з собою багато свіжих і смачних продуктів, серед яких зелень займає особливе місце. Її можна додавати до салатів, супів, гарнірів, щоб урізноманітнити смакову палітру страв. Проте зелень можна використовувати не лише у салатах, але й для приготування смачних і ситних закусок.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати пиріжки з зеленню та яйцями – ідеальний варіант для весняного перекусу. Легке тісто в поєднанні з ароматною зеленню та ніжними яйцями створює смачну начинку, яка зробить ці пиріжки справжнім святом для ваших смакових рецепторів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliyasholudko".

Як приготувати смажені пиріжки з яйцем та зеленню

Інгредієнти:

Тісто:

кисломолочний сир 360 г;

4 яйця;

450 г борошна;

1 ст.ложка олії;

сіль;

Начинка:

варений рис;

яйця варені;

зелена цибуля;

тертий твердий сир;

спеції;

Спосіб приготування:

1.Для приготування начинки потрібно натерти сир та яйця, цибулю дрібно нарізати.

2.Рис відварити, додати до сиру та яєць, посолити, поперчити, перемішати.

3.Для приготування тіста потрібно змішати кисломолочний сир, яйця, олію та сіль.

4.Додати борошно, замісити тісто.

5.Сформувати плескачі, викласти усередину начинку, зробити пиріжки.

6.Обсмажити пиріжки на добре розігрітій з олією сковороді.