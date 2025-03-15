Справитесь за десять минут: как приготовить пирожки с рисом, луком и яйцом (видео)
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Такие пирожки приготовить очень легко
Весна приносит с собой много свежих и вкусных продуктов, среди которых зелень занимает особое место. Ее можно добавлять в салаты, супы, гарниры, чтобы разнообразить вкусовую палитру блюд. Однако зелень можно использовать не только в салатах, но и для приготовления вкусных и сытных закусок.
Сегодня мы предлагаем приготовить пирожки с зеленью и яйцами – идеальный вариант весеннего перекуса. Легкое тесто в сочетании с ароматной зеленью и нежными яйцами создает вкусную начинку, которая сделает эти пирожки настоящим праздником для вкусовых рецепторов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliyasholudko".
Как приготовить жареные пирожки с яйцом и зеленью
Ингредиенты:
Тесто:
- творог 360 г;
- 4 яйца;
- 450 г муки;
- 1 ст. ложка масла;
- соль;
Начинка:
- вареный рис;
- яйца вареные;
- зеленый лук;
- тертый сыр;
- специи;
Способ приготовления:
1.Для приготовления начинки нужно натереть сыр и яйца, лук мелко нарезать.
2.Рис отварить, добавить в сыр и яйца, посолить, поперчить, перемешать.
3.Для приготовления теста нужно смешать творог, яйца, растительное масло и соль.
4.Добавить муку, замесить тесто.
5.Сформировать шлепки, выложить внутрь начинку, сделать пирожки.
6.Обжарить пирожки на хорошо разогретой с маслом сковороде.