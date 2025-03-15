Справитесь за десять минут: как приготовить пирожки с рисом, луком и яйцом (видео)

Такие пирожки приготовить очень легко

Весна приносит с собой много свежих и вкусных продуктов, среди которых зелень занимает особое место. Ее можно добавлять в салаты, супы, гарниры, чтобы разнообразить вкусовую палитру блюд. Однако зелень можно использовать не только в салатах, но и для приготовления вкусных и сытных закусок.

Сегодня мы предлагаем приготовить пирожки с зеленью и яйцами – идеальный вариант весеннего перекуса. Легкое тесто в сочетании с ароматной зеленью и нежными яйцами создает вкусную начинку, которая сделает эти пирожки настоящим праздником для вкусовых рецепторов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliyasholudko".

Как приготовить жареные пирожки с яйцом и зеленью

Ингредиенты:

Тесто:

творог 360 г;

4 яйца;

450 г муки;

1 ст. ложка масла;

соль;

Начинка:

вареный рис;

яйца вареные;

зеленый лук;

тертый сыр;

специи;

Способ приготовления:

1.Для приготовления начинки нужно натереть сыр и яйца, лук мелко нарезать.

2.Рис отварить, добавить в сыр и яйца, посолить, поперчить, перемешать.

3.Для приготовления теста нужно смешать творог, яйца, растительное масло и соль.

4.Добавить муку, замесить тесто.

5.Сформировать шлепки, выложить внутрь начинку, сделать пирожки.

6.Обжарить пирожки на хорошо разогретой с маслом сковороде.