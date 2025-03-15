Такий фінський млинець поза конкуренцією: як його приготувати з сирною начинкою (відео)

Готується просто — виходить смачно

Звичайні млинці багато хто куштував, адже це одна з найулюбленіших страв на сніданок або для святкових моментів. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати щось нове – фінський млинець. Цей млинець, на відміну від звичайних, має особливу текстуру – він м’який, пишний і легкий, а його готують в духовці, що додає йому унікального аромату.

Фінський млинець відрізняється від традиційного не тільки способом приготування, але й неповторним смаком. Його можна подавати з різноманітними начинками або соусами – від ягід до солодкого сиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати фінський млинець

Інгредієнти:

Для млинця:

5 яєць;

400 мл молока;

180 г борошна;

1 ст. л. цукру;

дрібка солі;

30 г розтопленого вершкового масла;

Для начинки:

500 г кисломолочного сиру;

150 г згущеного молока;

80 г кокосової стружки;

Спосіб приготування:

1.У мисці збити яйця з цукром та сіллю.

2.Додати молоко, поступово всипати борошно і перемішати до однорідності. Влити розтоплене масло, перемішати ще раз.

3.Розігріти духовку до 200°C. Форму для випікання змастити олією або застелити пергаментом.

4.Вилити тісто у форму і випікати 20 хвилин, поки млинець не стане рум'яним.

5.Для приготування начинки кисломолочний сир змішати зі згущеним молоком і кокосовою стружкою до однорідності.

6.Готовий млинець дістати з духовки та трохи остудити. Змастити сирною начинкою, згорнути в рулет.

7.Нарізати порційними шматочками, за бажанням полити згущеним молоком і посипати кокосовою стружкою.