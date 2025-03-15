Такий фінський млинець поза конкуренцією: як його приготувати з сирною начинкою (відео)
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Готується просто — виходить смачно
Звичайні млинці багато хто куштував, адже це одна з найулюбленіших страв на сніданок або для святкових моментів. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати щось нове – фінський млинець. Цей млинець, на відміну від звичайних, має особливу текстуру – він м’який, пишний і легкий, а його готують в духовці, що додає йому унікального аромату.
Фінський млинець відрізняється від традиційного не тільки способом приготування, але й неповторним смаком. Його можна подавати з різноманітними начинками або соусами – від ягід до солодкого сиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати фінський млинець
Інгредієнти:
Для млинця:
- 5 яєць;
- 400 мл молока;
- 180 г борошна;
- 1 ст. л. цукру;
- дрібка солі;
- 30 г розтопленого вершкового масла;
Для начинки:
- 500 г кисломолочного сиру;
- 150 г згущеного молока;
- 80 г кокосової стружки;
Спосіб приготування:
1.У мисці збити яйця з цукром та сіллю.
2.Додати молоко, поступово всипати борошно і перемішати до однорідності. Влити розтоплене масло, перемішати ще раз.
3.Розігріти духовку до 200°C. Форму для випікання змастити олією або застелити пергаментом.
4.Вилити тісто у форму і випікати 20 хвилин, поки млинець не стане рум'яним.
5.Для приготування начинки кисломолочний сир змішати зі згущеним молоком і кокосовою стружкою до однорідності.
6.Готовий млинець дістати з духовки та трохи остудити. Змастити сирною начинкою, згорнути в рулет.
7.Нарізати порційними шматочками, за бажанням полити згущеним молоком і посипати кокосовою стружкою.