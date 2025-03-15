Такой финский блин вне конкуренции: как его приготовить с творожной начинкой (видео)
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Готовится просто – получается вкусно
Обычные блины многие пробовали, ведь это одно из самых любимых блюд на завтрак или для праздничных моментов. Но сегодня мы предлагаем попробовать что-нибудь новое – финский блин. Этот блинчик, в отличие от обычных, имеет особую текстуру – он мягкий, пышный и легкий, а его готовят в духовке, что придает ему уникальный аромат.
Финский блин отличается от традиционного не только способом приготовления, но и неповторимым вкусом. Его можно подавать с разнообразными начинками или соусами – от ягод до сладкого творога. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить финский блин
Ингредиенты:
Для блина:
- 5 яиц;
- 400 мл молока;
- 180 г муки;
- 1 ст. л. сахара;
- щепотка соли;
- 30 г растопленного сливочного масла;
Для начинки:
- 500 г творога;
- 150 г сгущенки;
- 80 г кокосовой стружки;
Способ приготовления:
1.В миске взбить яйца с сахаром и солью.
2.Добавить молоко, постепенно всыпать муку и перемешать до однородности. Влить растопленное масло, перемешать снова.
3. Разогреть духовку до 200°C. Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом.
4. Вылить тесто в форму и выпекать 20 минут, пока блинчик не станет румяным.
5.Для приготовления начинки творог смешать со сгущенкой и кокосовой стружкой до однородности.
6.Готовый блинчик достать из духовки и немного остудить. Смазать творожной начинкой, свернуть в рулет.
7.Нарезать порционными кусочками, по желанию полить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.