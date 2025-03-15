Такой финский блин вне конкуренции: как его приготовить с творожной начинкой (видео)

Готовится просто – получается вкусно

Обычные блины многие пробовали, ведь это одно из самых любимых блюд на завтрак или для праздничных моментов. Но сегодня мы предлагаем попробовать что-нибудь новое – финский блин. Этот блинчик, в отличие от обычных, имеет особую текстуру – он мягкий, пышный и легкий, а его готовят в духовке, что придает ему уникальный аромат.

Финский блин отличается от традиционного не только способом приготовления, но и неповторимым вкусом. Его можно подавать с разнообразными начинками или соусами – от ягод до сладкого творога. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить финский блин

Ингредиенты:

Для блина:

5 яиц;

400 мл молока;

180 г муки;

1 ст. л. сахара;

щепотка соли;

30 г растопленного сливочного масла;

Для начинки:

500 г творога;

150 г сгущенки;

80 г кокосовой стружки;

Способ приготовления:

1.В миске взбить яйца с сахаром и солью.

2.Добавить молоко, постепенно всыпать муку и перемешать до однородности. Влить растопленное масло, перемешать снова.

3. Разогреть духовку до 200°C. Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом.

4. Вылить тесто в форму и выпекать 20 минут, пока блинчик не станет румяным.

5.Для приготовления начинки творог смешать со сгущенкой и кокосовой стружкой до однородности.

6.Готовый блинчик достать из духовки и немного остудить. Смазать творожной начинкой, свернуть в рулет.

7.Нарезать порционными кусочками, по желанию полить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.