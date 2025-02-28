Готуватимете не лише на Масницю: ідеальний рецепт млинців "Три склянки" (відео)
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Мереживні млинці на молоці виходять еластичними та тоненькими
Млинці – улюблена страва багатьох, але приготувати їх ідеально вдається далеко не кожному. Дехто готує млинці на окропі, інші — на молоці, а хтось взагалі має свій фірмовий секретний рецепт.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом млинців, які вдасться приготувати навіть новачку. А поділилися ним з нами на Instagram-сторінці "lanas_diet".
Як приготувати млинці "Три склянки"
Інгредієнти
- борошно – 1 скл.;
- молоко – 1 скл.;
- окріп – 1 скл.;
- яйця – 2 шт.;
- олія – 2 ст. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль – ½ ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Змішати рідкі інгредієнти: у глибокій мисці збити яйця з сіллю та цукром. Додати олію, окріп та молоко постійно продовжуючи збивати.
2.Продовжити збивати і поступово всипати просіяне борошно.
3.Випікати на добре розігрітій з олією сковороді на вогні вище середнього до готовності.