Готуватимете не лише на Масницю: ідеальний рецепт млинців "Три склянки" (відео)

Мереживні млинці на молоці виходять еластичними та тоненькими

Млинці – улюблена страва багатьох, але приготувати їх ідеально вдається далеко не кожному. Дехто готує млинці на окропі, інші — на молоці, а хтось взагалі має свій фірмовий секретний рецепт.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом млинців, які вдасться приготувати навіть новачку. А поділилися ним з нами на Instagram-сторінці "lanas_diet".

Як приготувати млинці "Три склянки"

Інгредієнти

борошно – 1 скл.;

молоко – 1 скл.;

окріп – 1 скл.;

яйця – 2 шт.;

олія – 2 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.;

сіль – ½ ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Змішати рідкі інгредієнти: у глибокій мисці збити яйця з сіллю та цукром. Додати олію, окріп та молоко постійно продовжуючи збивати.

2.Продовжити збивати і поступово всипати просіяне борошно.

3.Випікати на добре розігрітій з олією сковороді на вогні вище середнього до готовності.