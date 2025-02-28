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Готуватимете не лише на Масницю: ідеальний рецепт млинців "Три склянки" (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачні, апетитні, з простих продуктів
Смачні, апетитні, з простих продуктів. Фото instagram.com

Мереживні млинці на молоці виходять еластичними та тоненькими

Млинці – улюблена страва багатьох, але приготувати їх ідеально вдається далеко не кожному. Дехто готує млинці на окропі, інші — на молоці, а хтось взагалі має свій фірмовий секретний рецепт.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом млинців, які вдасться приготувати навіть новачку. А поділилися ним з нами на Instagram-сторінці "lanas_diet".

Як приготувати млинці "Три склянки"

Інгредієнти

  • борошно – 1 скл.;
  • молоко – 1 скл.;
  • окріп – 1 скл.;
  • яйця – 2 шт.;
  • олія – 2 ст. л.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • сіль – ½ ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Змішати рідкі інгредієнти: у глибокій мисці збити яйця з сіллю та цукром. Додати олію, окріп та молоко постійно продовжуючи збивати.

2.Продовжити збивати і поступово всипати просіяне борошно.

3.Випікати на добре розігрітій з олією сковороді на вогні вище середнього до готовності.

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#Млинці #Випічка #Готуємо вдома