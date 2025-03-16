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Чудова альтернатива "вінегрету": який ще салат з буряка приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Яскравий, свіжий, із звичайних продуктів
Яскравий, свіжий, із звичайних продуктів. Фото instagram.com

Для людей, які люблять буряки, такий салат стане приємною різноманітністю в меню

З буряка можна приготувати безліч різноманітних страв — його додають до борщу, роблять вінегрет або запікають із прянощами. Цей овоч не лише корисний, а й чудово поєднується з іншими інгредієнтами в салатах.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний і яскравий салат із буряком, огірками та яйцем. Він виходить ніжним, свіжим і чудово підходить як легка закуска або гарнір. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати буряковий салат з огірками та яйцями

Інгредієнти:

  • буряк – 2 шт.;
  • мариновані огірки – 120 г;
  • яйця варені – 2 шт.;
  • синя цибуля – 0,5 шт.;
  • зелень;
  • майонез;

Спосіб приготування:

1.Нарізати солоні огірки, викласти у миску.

2.Цибулю подрібнити.

3.Додати нарізані яйця.

4.Додати нарізаний кубиком буряк.

5.Посипати зеленню.

6.Заправити майонезом і перемішати.

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#Буряк #Салат #Готуємо вдома