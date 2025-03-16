Чудова альтернатива "вінегрету": який ще салат з буряка приготувати (відео)
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Для людей, які люблять буряки, такий салат стане приємною різноманітністю в меню
З буряка можна приготувати безліч різноманітних страв — його додають до борщу, роблять вінегрет або запікають із прянощами. Цей овоч не лише корисний, а й чудово поєднується з іншими інгредієнтами в салатах.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний і яскравий салат із буряком, огірками та яйцем. Він виходить ніжним, свіжим і чудово підходить як легка закуска або гарнір. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".
Як приготувати буряковий салат з огірками та яйцями
Інгредієнти:
- буряк – 2 шт.;
- мариновані огірки – 120 г;
- яйця варені – 2 шт.;
- синя цибуля – 0,5 шт.;
- зелень;
- майонез;
Спосіб приготування:
1.Нарізати солоні огірки, викласти у миску.
2.Цибулю подрібнити.
3.Додати нарізані яйця.
4.Додати нарізаний кубиком буряк.
5.Посипати зеленню.
6.Заправити майонезом і перемішати.