Чудова альтернатива "вінегрету": який ще салат з буряка приготувати (відео)

Для людей, які люблять буряки, такий салат стане приємною різноманітністю в меню

З буряка можна приготувати безліч різноманітних страв — його додають до борщу, роблять вінегрет або запікають із прянощами. Цей овоч не лише корисний, а й чудово поєднується з іншими інгредієнтами в салатах.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний і яскравий салат із буряком, огірками та яйцем. Він виходить ніжним, свіжим і чудово підходить як легка закуска або гарнір. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати буряковий салат з огірками та яйцями

Інгредієнти:

буряк – 2 шт.;

мариновані огірки – 120 г;

яйця варені – 2 шт.;

синя цибуля – 0,5 шт.;

зелень;

майонез;

Спосіб приготування:

1.Нарізати солоні огірки, викласти у миску.

2.Цибулю подрібнити.

3.Додати нарізані яйця.

4.Додати нарізаний кубиком буряк.

5.Посипати зеленню.

6.Заправити майонезом і перемішати.