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Отличная альтернатива "винегрету": какой еще салат из свеклы приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Яркий, свежий, из обычных продуктов
Яркий, свежий, из обычных продуктов. Фото instagram.com

Для людей, любящих свеклу, такой салат станет приятным разнообразием в меню

Из свеклы можно приготовить множество разнообразных блюд – ее добавляют в борщ, делают винегрет или запекают с пряностями. Этот овощ не только полезен, но прекрасно сочетается с другими ингредиентами в салатах.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный и яркий салат со свеклой, огурцами и яйцами. Он получается нежным, свежим и отлично подходит как легкая закуска или гарнир. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить свекольный салат с огурцами и яйцами

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.;
  • маринованные огурцы – 120 г;
  • яйца вареные – 2 шт.;
  • синий лук – 0,5 шт.;
  • зелень;
  • майонез;

Способ приготовления:

1.Нарезать соленые огурцы, выложить в миску.

2.Лук измельчить.

3.Добавить нарезанные яйца.

4.Добавить нарезанную кубиком свеклу.

5.Посыпать зеленью.

6.Заправить майонезом и перемешать.

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#Свекла #Салат #Готовим дома