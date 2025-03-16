Отличная альтернатива "винегрету": какой еще салат из свеклы приготовить (видео)

Для людей, любящих свеклу, такой салат станет приятным разнообразием в меню

Из свеклы можно приготовить множество разнообразных блюд – ее добавляют в борщ, делают винегрет или запекают с пряностями. Этот овощ не только полезен, но прекрасно сочетается с другими ингредиентами в салатах.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный и яркий салат со свеклой, огурцами и яйцами. Он получается нежным, свежим и отлично подходит как легкая закуска или гарнир. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить свекольный салат с огурцами и яйцами

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.;

маринованные огурцы – 120 г;

яйца вареные – 2 шт.;

синий лук – 0,5 шт.;

зелень;

майонез;

Способ приготовления:

1.Нарезать соленые огурцы, выложить в миску.

2.Лук измельчить.

3.Добавить нарезанные яйца.

4.Добавить нарезанную кубиком свеклу.

5.Посыпать зеленью.

6.Заправить майонезом и перемешать.