Отличная альтернатива "винегрету": какой еще салат из свеклы приготовить (видео)
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Для людей, любящих свеклу, такой салат станет приятным разнообразием в меню
Из свеклы можно приготовить множество разнообразных блюд – ее добавляют в борщ, делают винегрет или запекают с пряностями. Этот овощ не только полезен, но прекрасно сочетается с другими ингредиентами в салатах.
Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный и яркий салат со свеклой, огурцами и яйцами. Он получается нежным, свежим и отлично подходит как легкая закуска или гарнир. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить свекольный салат с огурцами и яйцами
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.;
- маринованные огурцы – 120 г;
- яйца вареные – 2 шт.;
- синий лук – 0,5 шт.;
- зелень;
- майонез;
Способ приготовления:
1.Нарезать соленые огурцы, выложить в миску.
2.Лук измельчить.
3.Добавить нарезанные яйца.
4.Добавить нарезанную кубиком свеклу.
5.Посыпать зеленью.
6.Заправить майонезом и перемешать.