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Всього 20 хвилин — і закуска на столі: такі міні-піци можна подати до сніданку чи на перекус (відео)

Автор
Марія Швець
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Здивуйте сім'ю смачною домашньою випічкою
Здивуйте сім'ю смачною домашньою випічкою. Фото instagram.com

Готується за лічені хвилини та без метушні з тістом

Для зустрічі з друзями чудово підійдуть різноманітні закуски — наприклад, гарячі бутерброди, хрусткі чипси з соусами або ароматні закусочні рулетики. Але якщо хочеться чогось більш оригінального та ситного, спробуйте приготувати міні-піци.

Вони швидко готуються, виглядають апетитно й можуть мати найрізноманітніші начинки. Така страва точно сподобається всім гостям і стане чудовим доповненням до вечірки. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати міні-піци

Інгредієнти:

  • листкове тісто — 300 г;
  • 1 яйце;
  • кетчуп;
  • помідори;
  • солоні огірки;
  • кукурудза;
  • сир;

Спосіб приготування:

1.Тісто нарізати на квадратики.

2.Змастити його яйцем, кетчупом, покласти начинку.

3.Поставити закуску в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

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#Піца #Закуска #Готуємо вдома