Всього 20 хвилин — і закуска на столі: такі міні-піци можна подати до сніданку чи на перекус (відео)
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Готується за лічені хвилини та без метушні з тістом
Для зустрічі з друзями чудово підійдуть різноманітні закуски — наприклад, гарячі бутерброди, хрусткі чипси з соусами або ароматні закусочні рулетики. Але якщо хочеться чогось більш оригінального та ситного, спробуйте приготувати міні-піци.
Вони швидко готуються, виглядають апетитно й можуть мати найрізноманітніші начинки. Така страва точно сподобається всім гостям і стане чудовим доповненням до вечірки. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати міні-піци
Інгредієнти:
- листкове тісто — 300 г;
- 1 яйце;
- кетчуп;
- помідори;
- солоні огірки;
- кукурудза;
- сир;
Спосіб приготування:
1.Тісто нарізати на квадратики.
2.Змастити його яйцем, кетчупом, покласти начинку.
3.Поставити закуску в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.