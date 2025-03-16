Всього 20 хвилин — і закуска на столі: такі міні-піци можна подати до сніданку чи на перекус (відео)

Готується за лічені хвилини та без метушні з тістом

Для зустрічі з друзями чудово підійдуть різноманітні закуски — наприклад, гарячі бутерброди, хрусткі чипси з соусами або ароматні закусочні рулетики. Але якщо хочеться чогось більш оригінального та ситного, спробуйте приготувати міні-піци.

Вони швидко готуються, виглядають апетитно й можуть мати найрізноманітніші начинки. Така страва точно сподобається всім гостям і стане чудовим доповненням до вечірки. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати міні-піци

Інгредієнти:

листкове тісто — 300 г;

1 яйце;

кетчуп;

помідори;

солоні огірки;

кукурудза;

сир;

Спосіб приготування:

1.Тісто нарізати на квадратики.

2.Змастити його яйцем, кетчупом, покласти начинку.

3.Поставити закуску в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.