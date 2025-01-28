Якщо гарячі бутерброди, то тільки такі: як приготувати економно і дуже смачно (відео)

Рецепт смачного перекусу

Коли хочеться перекусити, не обов’язково виділяти на приготування увесь вільний час. Ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі. Тепер ділимось рецептом дуже смачних гарячих бутербродів.

Як їх приготувати, розповіли у кулінарному блозі cook_julija_simonchuk. Це ситно, смачно і надзвичайно ароматно. Ще й готувати легко.

Інгредієнти:

тостовий хліб — 1 пачка;

ковбаса — 300-400 г;

сир моцарела — 200-300 г;

помідор / 1-2 шт;

сметана/майонез;

кетчуп;

зелень.

Спосіб приготування:

Беремо миску, де буде зручно замішувати начинку. Ковбасу нарізаємо дрібним кубиком. Помідор теж нарізаємо та додаємо до ковбаси. Сир натираємо на тертці. Половину сиру додаємо до начинки, решту — відкладаємо. Додаємо сметану або майонез. Солимо, перчимо до смаку та перемішуємо. Шматочки нарізаного хліба викладаємо на деко, застелене пергаментом. Змащуємо його тоненьким шаром кетчупу. Наверх викладаємо начинку. Розподіляємо її рівномірно. Наверх викладаємо натертий сир. Запікаємо в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці впродовж 8-10 хвилин. Цього вистачить для зарум’янення.

Ці бутерброди найсмачніші гарячими. Ідеальний варіант для ситного сніданку або перекусу. Також ми розповідали, як приготувати ліниву "Шубу".