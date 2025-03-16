Всего 20 минут – и закуска на столе: такие мини-пиццы можно подать к завтраку или на перекус (видео)

Готовится за считанные минуты и без суеты с тестом

Для встречи с друзьями прекрасно подойдут разнообразные закуски – например, горячие бутерброды, хрустящие чипсы с соусами или ароматные рулетики. Но если хочется чего-нибудь более оригинального и сытного, попробуйте приготовить мини-пиццы.

Они быстро готовятся, выглядят аппетитно и могут иметь самые разные начинки. Такое блюдо точно понравится всем гостям и станет отличным дополнением к вечеринке. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить мини-пиццу

Ингредиенты:

слоеное тесто — 300 г;

1 яйцо;

кетчуп;

помидоры;

соленые огурцы;

кукуруза;

сыр;

Способ приготовления:

1.Тесто нарезать на квадратики.

2.Смазать его яйцом, кетчупом, положить начинку.

3.Поставить закуску в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.