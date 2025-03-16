Всего 20 минут – и закуска на столе: такие мини-пиццы можно подать к завтраку или на перекус (видео)
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Готовится за считанные минуты и без суеты с тестом
Для встречи с друзьями прекрасно подойдут разнообразные закуски – например, горячие бутерброды, хрустящие чипсы с соусами или ароматные рулетики. Но если хочется чего-нибудь более оригинального и сытного, попробуйте приготовить мини-пиццы.
Они быстро готовятся, выглядят аппетитно и могут иметь самые разные начинки. Такое блюдо точно понравится всем гостям и станет отличным дополнением к вечеринке. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить мини-пиццу
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 300 г;
- 1 яйцо;
- кетчуп;
- помидоры;
- соленые огурцы;
- кукуруза;
- сыр;
Способ приготовления:
1.Тесто нарезать на квадратики.
2.Смазать его яйцом, кетчупом, положить начинку.
3.Поставить закуску в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.