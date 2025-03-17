Друзі неодмінно попросять рецепт: як приготувати салат із пекінської капусти на кожен день (відео)

Цей салат стане одним з улюблених у вашій сім'ї

З пекінської капусти готують різноманітні страви — від ніжних салатів до ситних гарнірів, а ще її часто маринують для збереження корисних властивостей та яскравого смаку. Цей овоч завоював популярність завдяки своїй хрумкості, м’якому смаку та здатності вдало поєднуватися з іншими інгредієнтами.

У сьогоднішньому рецепті пропонуємо створити легкий, але вишуканий салат із пекінської капусти, соковитих помідорів та ароматних грибів. Така страва стане чудовим доповненням до обіду або легкою вечерею, адже вона поєднує свіжість овочів і насичений смак грибів у гармонійній комбінації. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати салат з пекінської капусти

Інгредієнти:

пекінська капуста;

помідори;

кукурудза;

мариновані гриби;

куряче філе;

твердий сир;

Соус:

сметана;

гірчиця;

сіль/перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе запекти та нарізати.

2.Помідори нарізати половинками або четвертинками.

3.Сир натерти на тертці.

4.Гриби нарізати пластинками або кубиками.

5.Пекінську капусту нарізати.

6.Додати, кукурудзу, посолити, поперчити.

7.Заправити майонезом та гірчицею, перемішати.