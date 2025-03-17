Друзья обязательно попросят рецепт: как приготовить салат из пекинской капусты на каждый день (видео)

Этот салат станет одним из любимых в вашей семье

Из пекинской капусты готовят разнообразные блюда – от нежных салатов до сытных гарниров, а еще часто маринуют для сохранения полезных свойств и яркого вкуса. Этот овощ завоевал популярность благодаря своей хрусткости, мягкому вкусу и способности удачно сочетаться с другими ингредиентами.

В сегодняшнем рецепте предлагаем создать легкий, но изысканный салат из пекинской капусты, сочных помидоров и ароматных грибов. Такое блюдо станет отличным дополнением к обеду или легким ужином, ведь оно сочетает свежесть овощей и насыщенный вкус грибов в гармоничной комбинации. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

пекинская капуста;

помидоры;

кукуруза;

маринованные грибы;

куриное филе;

твердый творог;

Соус:

сметана;

горчица;

соль/перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Куриное филе запечь и нарезать.

2.Помидоры нарезать половинками или четвертинками.

3.Сыр натереть на терке.

4.Грибы нарезать пластинками или кубиками.

5.Пекинскую капусту порезать.

6.Добавить, кукурузу, посолить, поперчить.

7.Заправить майонезом и горчицей, перемешать.