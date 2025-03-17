Друзья обязательно попросят рецепт: как приготовить салат из пекинской капусты на каждый день (видео)
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Этот салат станет одним из любимых в вашей семье
Из пекинской капусты готовят разнообразные блюда – от нежных салатов до сытных гарниров, а еще часто маринуют для сохранения полезных свойств и яркого вкуса. Этот овощ завоевал популярность благодаря своей хрусткости, мягкому вкусу и способности удачно сочетаться с другими ингредиентами.
В сегодняшнем рецепте предлагаем создать легкий, но изысканный салат из пекинской капусты, сочных помидоров и ароматных грибов. Такое блюдо станет отличным дополнением к обеду или легким ужином, ведь оно сочетает свежесть овощей и насыщенный вкус грибов в гармоничной комбинации. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить салат из пекинской капусты
Ингредиенты:
- пекинская капуста;
- помидоры;
- кукуруза;
- маринованные грибы;
- куриное филе;
- твердый творог;
Соус:
- сметана;
- горчица;
- соль/перец по вкусу;
Способ приготовления:
1.Куриное филе запечь и нарезать.
2.Помидоры нарезать половинками или четвертинками.
3.Сыр натереть на терке.
4.Грибы нарезать пластинками или кубиками.
5.Пекинскую капусту порезать.
6.Добавить, кукурузу, посолить, поперчить.
7.Заправить майонезом и горчицей, перемешать.