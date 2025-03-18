Готується швидко - виходить корисним і смачним: рецепт салату з фіолетової капусти (відео)
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Виходить яскравим та барвистим
Фіолетова капуста не лише вабить око яскравим, насиченим кольором, а й тішить користю та хрумкою текстурою. Вона додає стравам свіжості, легкого пряного присмаку і чудово поєднується з овочами, зеленню, насінням, фруктами та різноманітними заправками.
З фіолетової капусти готують вітамінні салати, маринують її, додають у смузі та навіть використовують як натуральний барвник. Сьогодні пропонуємо приготувати простий, але смачний салат, який стане яскравим акцентом на вашому столі й подарує заряд свіжості та енергії. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fedorova.valentyna".
Як приготувати салат з фіолетової капусти
Інгредієнти:⠀
- червона капуста – 300 г;
- морква – 1 шт.;
- червоний перець – половинка;
- консервована кукурудза – 4 ст. л.;
- кріп – 1-2 гілочки;
Інгредієнти для заправки:
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- лимонний сік – 1 ч. л.;
- сіль – за смаком;⠀
Спосіб приготування:
1.Нашаткувати капусту.
2.Натерти моркву на тертці або нарізати тонкою соломкою.⠀
3.Нарізати перець тонкими смужками або півкільцями.⠀
4.Додати кукурудзу та дрібно потертий кріп.⠀
5.Заправити олією, лимонним соком, сіллю.⠀
6.Все добре перемішати.