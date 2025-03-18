Рус

Готується швидко - виходить корисним і смачним: рецепт салату з фіолетової капусти (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат для поціновувачів користі та смаку
Салат для поціновувачів користі та смаку. Фото instagram.com

Виходить яскравим та барвистим

Фіолетова капуста не лише вабить око яскравим, насиченим кольором, а й тішить користю та хрумкою текстурою. Вона додає стравам свіжості, легкого пряного присмаку і чудово поєднується з овочами, зеленню, насінням, фруктами та різноманітними заправками.

З фіолетової капусти готують вітамінні салати, маринують її, додають у смузі та навіть використовують як натуральний барвник. Сьогодні пропонуємо приготувати простий, але смачний салат, який стане яскравим акцентом на вашому столі й подарує заряд свіжості та енергії. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fedorova.valentyna".

Як приготувати салат з фіолетової капусти

Інгредієнти:⁣⁣⠀

  • червона капуста – 300 г;
  • морква⁣⁣ – 1 шт.;
  • червоний перець – половинка;
  • консервована кукурудза – 4 ст. л.;
  • кріп – 1-2 гілочки;

Інгредієнти для заправки:

  • оливкова олія – 1 ст. л.;
  • лимонний сік – 1 ч. л.;
  • сіль – за смаком⁣⁣;⠀

Спосіб приготування:

1.Нашаткувати капусту.

2.Натерти моркву на тертці або нарізати тонкою соломкою.⁣⁣⠀

3.Нарізати перець тонкими смужками або півкільцями.⁣⁣⠀

4.Додати кукурудзу та дрібно потертий кріп.⁣⁣⠀

5.Заправити олією, лимонним соком, сіллю.⁣⁣⠀

6.Все добре перемішати.

Теги:
#Салат #Капуста #Готуємо вдома