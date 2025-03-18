Готується швидко - виходить корисним і смачним: рецепт салату з фіолетової капусти (відео)

Виходить яскравим та барвистим

Фіолетова капуста не лише вабить око яскравим, насиченим кольором, а й тішить користю та хрумкою текстурою. Вона додає стравам свіжості, легкого пряного присмаку і чудово поєднується з овочами, зеленню, насінням, фруктами та різноманітними заправками.

З фіолетової капусти готують вітамінні салати, маринують її, додають у смузі та навіть використовують як натуральний барвник. Сьогодні пропонуємо приготувати простий, але смачний салат, який стане яскравим акцентом на вашому столі й подарує заряд свіжості та енергії. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fedorova.valentyna".

Як приготувати салат з фіолетової капусти

Інгредієнти:⁣⁣⠀

червона капуста – 300 г;

морква⁣⁣ – 1 шт.;

червоний перець – половинка;

консервована кукурудза – 4 ст. л.;

кріп – 1-2 гілочки;

Інгредієнти для заправки:

оливкова олія – 1 ст. л.;

лимонний сік – 1 ч. л.;

сіль – за смаком⁣⁣;⠀

Спосіб приготування:

1.Нашаткувати капусту.

2.Натерти моркву на тертці або нарізати тонкою соломкою.⁣⁣⠀

3.Нарізати перець тонкими смужками або півкільцями.⁣⁣⠀

4.Додати кукурудзу та дрібно потертий кріп.⁣⁣⠀

5.Заправити олією, лимонним соком, сіллю.⁣⁣⠀

6.Все добре перемішати.