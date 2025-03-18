Готовится быстро – получается полезным и вкусным: рецепт салата из фиолетовой капусты (видео)
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Выходит ярким и красочным
Фиолетовая капуста не только привлекает глаз ярким, насыщенным цветом, но и радует пользой и хрустящей текстурой. Она придает блюдам свежесть, легкий пряный привкус и прекрасно сочетается с овощами, зеленью, семенами, фруктами и разнообразными заправками.
Из фиолетовой капусты готовят витаминные салаты, маринуют ее, добавляют в полосе и даже используют в качестве натурального красителя. Сегодня предлагаем приготовить простой, но вкусный салат, который станет ярким акцентом на вашем столе и подарит заряд свежести и энергии. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fedorova.valentyna".
Как приготовить салат из фиолетовой капусты
Ингредиенты:⠀
- красная капуста – 300 г;
- морковь – 1 шт.;
- красный перец – половинка;
- консервированная кукуруза – 4 ст. л.;
- укроп – 1-2 веточки;
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;⠀
Способ приготовления:
1.Нашинковать капусту.
2.Натереть морковь на терке или нарезать тонкой соломкой. ⠀
3.Нарезать перец тонкими полосками или полукольцами. ⠀
4.Добавить кукурузу и мелко потертый укроп.⠀
5.Заправить маслом, лимонным соком, солью. ⠀
6.Все хорошо перемешать.