Готовится быстро – получается полезным и вкусным: рецепт салата из фиолетовой капусты (видео)

Выходит ярким и красочным

Фиолетовая капуста не только привлекает глаз ярким, насыщенным цветом, но и радует пользой и хрустящей текстурой. Она придает блюдам свежесть, легкий пряный привкус и прекрасно сочетается с овощами, зеленью, семенами, фруктами и разнообразными заправками.

Из фиолетовой капусты готовят витаминные салаты, маринуют ее, добавляют в полосе и даже используют в качестве натурального красителя. Сегодня предлагаем приготовить простой, но вкусный салат, который станет ярким акцентом на вашем столе и подарит заряд свежести и энергии. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fedorova.valentyna".

Как приготовить салат из фиолетовой капусты

Ингредиенты:⁣⁣⠀

красная капуста – 300 г;

морковь⁣⁣ – 1 шт.;

красный перец – половинка;

консервированная кукуруза – 4 ст. л.;

укроп – 1-2 веточки;

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 1 ст. л.;

лимонный сок – 1 ч. л.;

соль – по вкусу⁣⁣;⠀

Способ приготовления:

1.Нашинковать капусту.

2.Натереть морковь на терке или нарезать тонкой соломкой. ⁣⁣⠀

3.Нарезать перец тонкими полосками или полукольцами. ⁣⁣⠀

4.Добавить кукурузу и мелко потертый укроп.⁣⁣⠀

5.Заправить маслом, лимонным соком, солью. ⁣⁣⠀

6.Все хорошо перемешать.