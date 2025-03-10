Такий салат з фіолетової капусти ви ще не куштували: що до нього додати (відео)
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Швидко та смачно, вітамінно та поживно
Фіолетова капуста – це не тільки корисний, а й дуже яскравий овоч, який додає стравам апетитного вигляду та приємної хрусткості. Багато хто звик до класичного салату з цієї капусти, заправленого олією, проте сьогодні ми пропонуємо більш оригінальний варіант.
Поєднання соковитого яблука, ароматного бородинського хліба та пікантної заправки робить цей салат особливим. Він не лише смачний, а й ідеально збалансований за текстурою та смаком. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати салат з фіолетової капусти та бородинського хліба
Інгредієнти:
- синя капуста – 350 г;
- яблуко – 1 шт.;
- бородинський хліб – 100 г;
Інгредієнти для заправки:
- йогурт – 3 ст. л.;
- майонез – 1 ст. л.;
- часник – 1 зубчик;
- сік лимона – 1/2 шт.;
- сіль, перець – за смаком;
- кріп подрібнений – 2 ст. л.;
- олія – 30 мл;
Спосіб приготування:
1.Капусту тонко нашаткувати та розім'яти руками, щоб вона стала мʼякшою та пустила сік.
2.Хліб нарізати на невеликі кубики, полити олією.
3.Поставити в духовку або підсмажити на сковорідці.
4.Яблуко очистити та нарізати на невеликі кубики.
5.Змішати всі інгредієнти для заправки та вилити до капусти.
6.Додати яблуко та перед подачею сухарики.