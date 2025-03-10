Такий салат з фіолетової капусти ви ще не куштували: що до нього додати (відео)

Швидко та смачно, вітамінно та поживно

Фіолетова капуста – це не тільки корисний, а й дуже яскравий овоч, який додає стравам апетитного вигляду та приємної хрусткості. Багато хто звик до класичного салату з цієї капусти, заправленого олією, проте сьогодні ми пропонуємо більш оригінальний варіант.

Поєднання соковитого яблука, ароматного бородинського хліба та пікантної заправки робить цей салат особливим. Він не лише смачний, а й ідеально збалансований за текстурою та смаком. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати салат з фіолетової капусти та бородинського хліба

Інгредієнти:

синя капуста – 350 г;

яблуко – 1 шт.;

бородинський хліб – 100 г;

Інгредієнти для заправки:

йогурт – 3 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

часник – 1 зубчик;

сік лимона – 1/2 шт.;

сіль, перець – за смаком;

кріп подрібнений – 2 ст. л.;

олія – 30 мл;

Спосіб приготування:

1.Капусту тонко нашаткувати та розім'яти руками, щоб вона стала мʼякшою та пустила сік.

2.Хліб нарізати на невеликі кубики, полити олією.

3.Поставити в духовку або підсмажити на сковорідці.

4.Яблуко очистити та нарізати на невеликі кубики.

5.Змішати всі інгредієнти для заправки та вилити до капусти.

6.Додати яблуко та перед подачею сухарики.