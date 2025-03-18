Можна їсти хоч щодня: як приготувати пісну тушковану капусту з грибами (відео)

Доступний рецепт із найпростіших продуктів

Триває Великодній піст, і це чудова нагода урізноманітнити щоденне меню корисними та смачними пісними стравами. Окрім традиційного пісного плову з грибами, можна приготувати багато інших апетитних страв, зокрема тушковану капусту з грибами.

Це проста й ситна страва, яка поєднує в собі ніжність капусти та насичений смак грибів. Вона добре смакує як гарячою, так і охолодженою, і стане ідеальним варіантом як для обіду, так і для легкої вечері. Тушкована капуста з грибами готується легко, а результат тішить навіть вибагливих гурманів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "food_home_ann".

Як приготувати тушковану капусту з грибами

Інгредієнти:

капуста білокачанна – 400 г

цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.

печериці – 200 г

Соус:

борошно пшеничне – 10 г;

сметана – 50 г;

олія соняшникова – 30 мл;

томатна паста — за смаком;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Капусту дрібно нарізати.

2.Цибулю почистити, нарізати півкільцями.

3.Гриби помити, нарізати пластинками.

4.Обсмажити окремо цибулю та гриби та окремо капусту.

5.Змішати все для соусу, залити капусту, додати гриби та тушкувати під кришкою, доки вся волога не випарується.