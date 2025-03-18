Можно есть хоть каждый день: как приготовить постную тушеную капусту с грибами (видео)
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Доступный рецепт из простейших продуктов
Продолжается Пасхальный пост, и это прекрасная возможность разнообразить ежедневное меню полезными и вкусными постными блюдами. Кроме традиционного постного плова с грибами можно приготовить много других аппетитных блюд, в частности тушеную капусту с грибами.
Это простое и сытное блюдо, сочетающее в себе нежность капусты и насыщенный вкус грибов. Ее вкусно есть как горячей, так и охлажденной, и станет идеальным вариантом как для обеда, так и для легкого ужина. Тушеная капуста с грибами не нуждается в сложных ингредиентах, готовится легко, а результат радует даже привередливых гурманов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "food_home_ann".
Как приготовить тушеную капусту с грибами
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 400 г
- лук желтый репчатый – 1 шт.
- шампиньоны – 200 г
Соус:
- мука пшеничная – 10 г;
- сметана – 50 г;
- масло подсолнечное – 30 мл;
- томатная паста – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Капусту мелко нарезать.
2.Лук почистить, нарезать полукольцами.
3.Грибы помыть, нарезать пластинками.
4.Обжарить отдельно лук и грибы и отдельно капусту.
5.Смешать все для соуса, залить капусту, добавить грибы и тушить под крышкой, пока вся влага не испарится.