Можно есть хоть каждый день: как приготовить постную тушеную капусту с грибами (видео)

Доступный рецепт из простейших продуктов

Продолжается Пасхальный пост, и это прекрасная возможность разнообразить ежедневное меню полезными и вкусными постными блюдами. Кроме традиционного постного плова с грибами можно приготовить много других аппетитных блюд, в частности тушеную капусту с грибами.

Это простое и сытное блюдо, сочетающее в себе нежность капусты и насыщенный вкус грибов. Ее вкусно есть как горячей, так и охлажденной, и станет идеальным вариантом как для обеда, так и для легкого ужина. Тушеная капуста с грибами не нуждается в сложных ингредиентах, готовится легко, а результат радует даже привередливых гурманов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "food_home_ann".

Как приготовить тушеную капусту с грибами

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 400 г

лук желтый репчатый – 1 шт.

шампиньоны – 200 г

Соус:

мука пшеничная – 10 г;

сметана – 50 г;

масло подсолнечное – 30 мл;

томатная паста – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Капусту мелко нарезать.

2.Лук почистить, нарезать полукольцами.

3.Грибы помыть, нарезать пластинками.

4.Обжарить отдельно лук и грибы и отдельно капусту.

5.Смешать все для соуса, залить капусту, добавить грибы и тушить под крышкой, пока вся влага не испарится.