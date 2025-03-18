Апетитно, ситно, смачно: ці галушки із засмажкою близькі з'їдять до останньої крихти (відео)

Ця страва сподобається рідним

З галушками можна приготувати не лише смачний і наваристий суп, але й повноцінну другу страву, яка чудово смакує самостійно. Особливо апетитними виходять галушки з підсмаженою цибулею та шматочками запашного сала — проста, але надзвичайно ситна та ароматна страва, яка асоціюється з домашнім затишком і теплом.

М’які, пухкі галушки у поєднанні з золотистою цибулькою та шкварками — це справжня класика української кухні, що не потребує дорогих інгредієнтів, але завжди тішить своїм смаком. Таку страву можна готувати та до повсякденного столу, і для частування гостей — вона швидко розходиться і надовго залишає приємне враження. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "favorite_recipess".

Як приготувати галушки з цибулею та салом

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

борошно — 150 г (може піти менше або більше);

дрібка солі;

Засмажка:

цибуля — 2 шт.;

сало — 100 г;

Спосіб приготування:

1.Яйця збити, додати дрібку солі та просіяти поступово борошно.

2.Замісити густе тісто, щоб воно не падало з виделки.

3.Відварити в киплячій підсоленій воді до готовності (3-5 хвилин).

4.Викласти галушки ложкою перед цим щоразу потримавши її в окропі, тоді тісто не прилипатиме до ложки.

5.Для приготування засмажки підсмажити цибулю та сало.

6.Заправити галушки й можна їсти.