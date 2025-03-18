Апетитно, ситно, смачно: ці галушки із засмажкою близькі з'їдять до останньої крихти (відео)
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Ця страва сподобається рідним
З галушками можна приготувати не лише смачний і наваристий суп, але й повноцінну другу страву, яка чудово смакує самостійно. Особливо апетитними виходять галушки з підсмаженою цибулею та шматочками запашного сала — проста, але надзвичайно ситна та ароматна страва, яка асоціюється з домашнім затишком і теплом.
М’які, пухкі галушки у поєднанні з золотистою цибулькою та шкварками — це справжня класика української кухні, що не потребує дорогих інгредієнтів, але завжди тішить своїм смаком. Таку страву можна готувати та до повсякденного столу, і для частування гостей — вона швидко розходиться і надовго залишає приємне враження. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "favorite_recipess".
Як приготувати галушки з цибулею та салом
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 150 г (може піти менше або більше);
- дрібка солі;
Засмажка:
- цибуля — 2 шт.;
- сало — 100 г;
Спосіб приготування:
1.Яйця збити, додати дрібку солі та просіяти поступово борошно.
2.Замісити густе тісто, щоб воно не падало з виделки.
3.Відварити в киплячій підсоленій воді до готовності (3-5 хвилин).
4.Викласти галушки ложкою перед цим щоразу потримавши її в окропі, тоді тісто не прилипатиме до ложки.
5.Для приготування засмажки підсмажити цибулю та сало.
6.Заправити галушки й можна їсти.