Аппетитно, сытно, вкусно: эти галушки с зажаркой близкие съедят до последней крошки (видео)
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Это блюдо понравится родным
С клецками можно приготовить не только вкусный и наваристый суп, но и полноценное второе блюдо. Особенно аппетитными получаются клецки с поджаренным луком и кусочками душистого сала — простое, но очень сытное и ароматное блюдо, которое ассоциируется с домашним уютом и теплом.
Мягкие, рыхлые клецки в сочетании с золотистым лучком и шкварками — это настоящая классика украинской кухни, которая не нуждается в дорогих ингредиентах, но всегда радует своим вкусом. Такое блюдо можно готовить и к повседневному столу, и для угощения гостей – оно быстро расходится и надолго оставляет приятное впечатление. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "favorite_recipess".
Как приготовить галушки с луком и салом
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- мука — 150 г (может уйти меньше или больше);
- щепотка соли;
Зажарка:
- лук – 2 шт.;
- сало — 100 г;
Способ приготовления:
1.Яйца взбить, добавить щепотку соли и постепенно просеять муку.
2.Замесить густое тесто, чтобы оно не падало из вилки.
3.Отварить в кипящей подсоленной воде до готовности (3-5 минут).
4. Выложить клецки ложкой перед этим каждый раз подержав ее в кипятке, тогда тесто не будет прилипать к ложке.
5.Для приготовления зажарки поджарить лук и сало.
6.Заправить клецки и можно есть.