Аппетитно, сытно, вкусно: эти галушки с зажаркой близкие съедят до последней крошки (видео)

Это блюдо понравится родным

С клецками можно приготовить не только вкусный и наваристый суп, но и полноценное второе блюдо. Особенно аппетитными получаются клецки с поджаренным луком и кусочками душистого сала — простое, но очень сытное и ароматное блюдо, которое ассоциируется с домашним уютом и теплом.

Мягкие, рыхлые клецки в сочетании с золотистым лучком и шкварками — это настоящая классика украинской кухни, которая не нуждается в дорогих ингредиентах, но всегда радует своим вкусом. Такое блюдо можно готовить и к повседневному столу, и для угощения гостей – оно быстро расходится и надолго оставляет приятное впечатление. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "favorite_recipess".

Как приготовить галушки с луком и салом

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

мука — 150 г (может уйти меньше или больше);

щепотка соли;

Зажарка:

лук – 2 шт.;

сало — 100 г;

Способ приготовления:

1.Яйца взбить, добавить щепотку соли и постепенно просеять муку.

2.Замесить густое тесто, чтобы оно не падало из вилки.

3.Отварить в кипящей подсоленной воде до готовности (3-5 минут).

4. Выложить клецки ложкой перед этим каждый раз подержав ее в кипятке, тогда тесто не будет прилипать к ложке.

5.Для приготовления зажарки поджарить лук и сало.

6.Заправить клецки и можно есть.