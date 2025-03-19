Цей морквяний пиріг виходить надзвичайним на смак: рецепт ароматної випічки за копійки (відео)

Неодмінно сподобається близьким

Морквяний пиріг — це справжнє втілення домашнього затишку й тепла. Його ніжна текстура, легка солодкість і аромат спецій здатні закохати з першого шматочка. Цей десерт давно перестав бути просто способом використати моркву — він став повноцінною кулінарною класикою, яка радує і в будні, і на свята.

Морквяний пиріг ідеально пасує до чашки чаю або кави, а готувати його зовсім не складно. До того ж він чудово зберігається і з часом стає ще смачнішим, що робить його ідеальним варіантом для домашньої випічки на кілька днів. Сьогодні ми хочемо поділитися перевіреним рецептом цього десерту — простого, ароматного і по-справжньому весняного. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати морквяний пиріг

Інгредієнти:

2 яйця;

180 г цукру;

180 г моркви;

100 мл олії;

180 г борошна;

1 ч. л. кориці;

1 ч. л. розпушувача;

0,5 ч. л. соди;

70-100 г горішків;

50-70 г родзинок, журавлини;

Для крему:

180 г крем-сиру;

50 г цукрової пудри;

1 ч.л. соку лимона/лимонний ароматизатор;

цедра лимона;

Спосіб приготування:

1.Яйця збити з цукром до побіління та додати натерту на дрібній терці моркву, олію та корицю.

2.Далі додати борошно, розпушувач та соду, перемішати до однорідності.

3.За бажанням додати подрібнені горішки та попередньо вимиті та просушені родзинки та журавлину, перемішати.

4.Тісто перелити в форму для запікання (діаметр форми 18-20 см) та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною паличкою.

5.Пиріг дістати з форми та повністю охолодити.

6.Для крему поєднати всі інгредієнти до однорідності та змастити ним верхівку пирога.