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Яскравий тортик наче з дорогої кав’ярні: як приготувати розкішний десерт дешево (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт чудового тортика з морквою
Рецепт чудового тортика з морквою. Фото Скриншот з відео

Рецепт простий і дешевий, а результат — вище всіляких похвал

Домашні тортики — це завжди смачно. Ми розповідали, як приготувати дуже смачний "Золотий горішок". Тепер ділимось рецептом апетитного морквяного тортика, який ще й виходить доволі дешевим.

Це дуже смачний осінній торт з найпростіших інгредієнтів. Як його приготувати, у своєму інстаграмі розповіла кулінарна блогерка під ніком anny.cooking.

Інгредієнти:

  • 4 яйця
  • 250 г цукру
  • 1/2 ч.л. солі
  • 300 г борошна
  • 12 г розпушувача
  • 250 г свіжої моркви
  • 100 г волоських горіхів
  • 150 г розтопленого масла
  • 1 ч.л. кориці
  • 1/3 ч.л. імбиру
  • дрібка мускатного горіха
  • ваніль
  • цедра апельсину(за бажанням)
  • 300 г крем-сиру
  • 60 мл вершків 33%
  • 80 г цукрової пудри

Спосіб приготування:

  1. Моркву натираємо на дрібній терці. Волоські горіхи подрібнюємо.
  2. Зʼєднуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач та дрібку солі. Яйця збиваємо з цукром 10 хв до пишності, вводимо сухі інгредієнти.
  3. Додаємо натерту моркву, горіхи, ваніль і розтоплене масло. Перемішуємо та розподіляємо по 2-х формах.
  4. Випікаємо 35-40 хв при 170 градусах. Після випікання бісквіти охолоджуємо, вирізаємо ще теплі з форми. Одразу ж замотуємо в плівку і залишаємо на 3-4 години — так вони залишаться соковитими.
  5. Для крему зʼєднуємо всі інгредієнти і збиваємо міксером 5 хв. В одного коржа зрізаємо верх, а в іншого — низ.
  6. Складаємо торт і перемащуємо кремом. Залишаємо ще на 2-3 години в холодильнику.

Залишиться лише прикрасити тортик до власного смаку. Він дуже смачний та соковитий. Також ми ділились рецептом апетитного печива з яблучною начинкою.

Теги:
#Рецепт #Торт #Морква #Випічка #Десерт