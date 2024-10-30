Яскравий тортик наче з дорогої кав’ярні: як приготувати розкішний десерт дешево (відео)

Рецепт простий і дешевий, а результат — вище всіляких похвал

Домашні тортики — це завжди смачно. Ми розповідали, як приготувати дуже смачний "Золотий горішок". Тепер ділимось рецептом апетитного морквяного тортика, який ще й виходить доволі дешевим.

Це дуже смачний осінній торт з найпростіших інгредієнтів. Як його приготувати, у своєму інстаграмі розповіла кулінарна блогерка під ніком anny.cooking.

Інгредієнти:

4 яйця

250 г цукру

1/2 ч.л. солі

300 г борошна

12 г розпушувача

250 г свіжої моркви

100 г волоських горіхів

150 г розтопленого масла

1 ч.л. кориці

1/3 ч.л. імбиру

дрібка мускатного горіха

ваніль

цедра апельсину(за бажанням)

300 г крем-сиру

60 мл вершків 33%

80 г цукрової пудри

Спосіб приготування:

Моркву натираємо на дрібній терці. Волоські горіхи подрібнюємо. Зʼєднуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач та дрібку солі. Яйця збиваємо з цукром 10 хв до пишності, вводимо сухі інгредієнти. Додаємо натерту моркву, горіхи, ваніль і розтоплене масло. Перемішуємо та розподіляємо по 2-х формах. Випікаємо 35-40 хв при 170 градусах. Після випікання бісквіти охолоджуємо, вирізаємо ще теплі з форми. Одразу ж замотуємо в плівку і залишаємо на 3-4 години — так вони залишаться соковитими. Для крему зʼєднуємо всі інгредієнти і збиваємо міксером 5 хв. В одного коржа зрізаємо верх, а в іншого — низ. Складаємо торт і перемащуємо кремом. Залишаємо ще на 2-3 години в холодильнику.

Залишиться лише прикрасити тортик до власного смаку. Він дуже смачний та соковитий. Також ми ділились рецептом апетитного печива з яблучною начинкою.