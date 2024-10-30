Яскравий тортик наче з дорогої кав’ярні: як приготувати розкішний десерт дешево (відео)
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Рецепт простий і дешевий, а результат — вище всіляких похвал
Домашні тортики — це завжди смачно. Ми розповідали, як приготувати дуже смачний "Золотий горішок". Тепер ділимось рецептом апетитного морквяного тортика, який ще й виходить доволі дешевим.
Це дуже смачний осінній торт з найпростіших інгредієнтів. Як його приготувати, у своєму інстаграмі розповіла кулінарна блогерка під ніком anny.cooking.
Інгредієнти:
- 4 яйця
- 250 г цукру
- 1/2 ч.л. солі
- 300 г борошна
- 12 г розпушувача
- 250 г свіжої моркви
- 100 г волоських горіхів
- 150 г розтопленого масла
- 1 ч.л. кориці
- 1/3 ч.л. імбиру
- дрібка мускатного горіха
- ваніль
- цедра апельсину(за бажанням)
- 300 г крем-сиру
- 60 мл вершків 33%
- 80 г цукрової пудри
Спосіб приготування:
- Моркву натираємо на дрібній терці. Волоські горіхи подрібнюємо.
- Зʼєднуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач та дрібку солі. Яйця збиваємо з цукром 10 хв до пишності, вводимо сухі інгредієнти.
- Додаємо натерту моркву, горіхи, ваніль і розтоплене масло. Перемішуємо та розподіляємо по 2-х формах.
- Випікаємо 35-40 хв при 170 градусах. Після випікання бісквіти охолоджуємо, вирізаємо ще теплі з форми. Одразу ж замотуємо в плівку і залишаємо на 3-4 години — так вони залишаться соковитими.
- Для крему зʼєднуємо всі інгредієнти і збиваємо міксером 5 хв. В одного коржа зрізаємо верх, а в іншого — низ.
- Складаємо торт і перемащуємо кремом. Залишаємо ще на 2-3 години в холодильнику.
Залишиться лише прикрасити тортик до власного смаку. Він дуже смачний та соковитий. Також ми ділились рецептом апетитного печива з яблучною начинкою.