Этот морковный пирог получается необыкновенным по вкусу: рецепт ароматной выпечки за копейки (видео)
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Морковный пирог – это настоящее воплощение домашнего уюта и тепла. Его нежная текстура, легкая сладость и аромат специй способны влюбить с первого кусочка. Этот десерт давно перестал быть просто способом использовать морковь — он стал полноценной кулинарной классикой, радующей и по будням, и по праздникам.
Морковный пирог идеально подходит к чашке чая или кофе, а готовить его совсем не сложно. К тому же он отлично сохраняется и со временем становится еще вкуснее, что делает его идеальным вариантом для домашней выпечки на несколько дней. Сегодня мы хотим поделиться проверенным рецептом этого десерта – простого, ароматного и по-настоящему весеннего. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить морковный пирог
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 180 г сахара;
- 180 г моркови;
- 100 мл масла;
- 180 г муки;
- 1 час. л. корицы;
- 1 час. л. разрыхлителя;
- 0,5 ч. л. соды;
- 70-100 г орешков;
- 50-70 г изюма, клюквы;
Для крема:
- 180 г крем-сыра;
- 50 г сахарной пудры;
- 1 ч.л. сока лимона/лимонный ароматизатор;
- цедра лимона;
Способ приготовления:
1.Яйца взбить с сахаром до побеления и добавить натертую на мелкой терке морковь, масло и корицу.
2.Далее добавить муку, разрыхлитель и соду, перемешать до однородности.
3.По желанию добавить измельченные орешки и предварительно вымытые и просушенные изюм и клюкву, перемешать.
4.Тесто перелить в форму для запекания (диаметр формы 18-20 см) и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовность проверить деревянной палочкой.
5.Пирог достать из формы и полностью охладить.
6.Для крема соединить все ингредиенты до однородности и смазать им верхушку пирога.