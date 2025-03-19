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Этот морковный пирог получается необыкновенным по вкусу: рецепт ароматной выпечки за копейки (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Великолепная сладкая выпечка на десерт к чаю
Великолепная сладкая выпечка на десерт к чаю. Фото instagram.com

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Морковный пирог – это настоящее воплощение домашнего уюта и тепла. Его нежная текстура, легкая сладость и аромат специй способны влюбить с первого кусочка. Этот десерт давно перестал быть просто способом использовать морковь — он стал полноценной кулинарной классикой, радующей и по будням, и по праздникам.

Морковный пирог идеально подходит к чашке чая или кофе, а готовить его совсем не сложно. К тому же он отлично сохраняется и со временем становится еще вкуснее, что делает его идеальным вариантом для домашней выпечки на несколько дней. Сегодня мы хотим поделиться проверенным рецептом этого десерта – простого, ароматного и по-настоящему весеннего. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить морковный пирог

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 180 г сахара;
  • 180 г моркови;
  • 100 мл масла;
  • 180 г муки;
  • 1 час. л. корицы;
  • 1 час. л. разрыхлителя;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • 70-100 г орешков;
  • 50-70 г изюма, клюквы;

Для крема:

  • 180 г крем-сыра;
  • 50 г сахарной пудры;
  • 1 ч.л. сока лимона/лимонный ароматизатор;
  • цедра лимона;

Способ приготовления:

1.Яйца взбить с сахаром до побеления и добавить натертую на мелкой терке морковь, масло и корицу.

2.Далее добавить муку, разрыхлитель и соду, перемешать до однородности.

3.По желанию добавить измельченные орешки и предварительно вымытые и просушенные изюм и клюкву, перемешать.

4.Тесто перелить в форму для запекания (диаметр формы 18-20 см) и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовность проверить деревянной палочкой.

5.Пирог достать из формы и полностью охладить.

6.Для крема соединить все ингредиенты до однородности и смазать им верхушку пирога.

Теги:
#Морковь #Готовим дома #Пиріг