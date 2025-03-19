Цей салатик люблять всі: рецепт соковитої страви з огірків та зелені (відео)
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Салат з бюджетних продуктів
Разом з приходом весни на наші столи повертаються свіжі, легкі та ароматні салати. Це час, коли можна насолоджуватися першою зеленню — фіолетовою капустою, руколою, шпинатом, салатом айсберг, петрушкою та кропом.
Та одним із найпопулярніших і найпростішим є салат з огірків та зелені, що дарує справжнє відчуття весняного свіжого подиху. Такий салат не тільки освіжає, а й надає організму корисні вітаміни та мінерали, необхідні після зимового періоду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_kulikovska".
Як приготувати салат з огірками та зеленню
Інгредієнти:
- огірки – 5 шт.;
- зелень – пучок;
- сіль і перець;
- сметана – 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Огірки та зелень добре помити.
2.Нарізати їх кружечками, викласти у миску.
3.Зелень подрібнити.
4.Додати сіль, перець
5.Додати сметану.
6.Все добре перемішати.