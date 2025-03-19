Цей салатик люблять всі: рецепт соковитої страви з огірків та зелені (відео)

Салат з бюджетних продуктів

Разом з приходом весни на наші столи повертаються свіжі, легкі та ароматні салати. Це час, коли можна насолоджуватися першою зеленню — фіолетовою капустою, руколою, шпинатом, салатом айсберг, петрушкою та кропом.

Та одним із найпопулярніших і найпростішим є салат з огірків та зелені, що дарує справжнє відчуття весняного свіжого подиху. Такий салат не тільки освіжає, а й надає організму корисні вітаміни та мінерали, необхідні після зимового періоду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_kulikovska".

Як приготувати салат з огірками та зеленню

Інгредієнти:

огірки – 5 шт.;

зелень – пучок;

сіль і перець;

сметана – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Огірки та зелень добре помити.

2.Нарізати їх кружечками, викласти у миску.

3.Зелень подрібнити.

4.Додати сіль, перець

5.Додати сметану.

6.Все добре перемішати.