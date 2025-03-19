Этот салатик любят все: рецепт сочного блюда из огурцов и зелени (видео)

Салат из бюджетных продуктов

Вместе с наступлением весны на наши столы возвращаются свежие, легкие и ароматные салаты. Это время, когда можно наслаждаться первой зеленью – фиолетовой капустой, рукколой, шпинатом, салатом айсберг, петрушкой и укропом.

И одним из самых популярных и простых является салат из огурцов и зелени, что дарит настоящее чувство весеннего свежего дыхания. Такой салат не только освежает, но и дарит организму полезные витамины и минералы, необходимые после зимнего периода. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_kulikovska".

Как приготовить салат с огурцами и зеленью

Ингредиенты:

огурцы – 5 шт.;

зелень – пучок;

соль и перец;

сметана – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Огурцы и зелень хорошо помыть.

2.Нарезать их кружочками, выложить в миску.

3.Зелень измельчить.

4.Добавить соль, перец.

5.Добавить сметану.

6.Все хорошо перемешать.