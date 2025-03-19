Этот салатик любят все: рецепт сочного блюда из огурцов и зелени (видео)
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Салат из бюджетных продуктов
Вместе с наступлением весны на наши столы возвращаются свежие, легкие и ароматные салаты. Это время, когда можно наслаждаться первой зеленью – фиолетовой капустой, рукколой, шпинатом, салатом айсберг, петрушкой и укропом.
И одним из самых популярных и простых является салат из огурцов и зелени, что дарит настоящее чувство весеннего свежего дыхания. Такой салат не только освежает, но и дарит организму полезные витамины и минералы, необходимые после зимнего периода. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_kulikovska".
Как приготовить салат с огурцами и зеленью
Ингредиенты:
- огурцы – 5 шт.;
- зелень – пучок;
- соль и перец;
- сметана – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Огурцы и зелень хорошо помыть.
2.Нарезать их кружочками, выложить в миску.
3.Зелень измельчить.
4.Добавить соль, перец.
5.Добавить сметану.
6.Все хорошо перемешать.