Виходить незвичайним та соковитим: цей салат з філе та апельсинами проковтнуть разом з тарілкою (відео)

Страва з оригінальним та незвичайним поєднанням продуктів

Весна — це ідеальний час для легких та вітамінних салатів, які наповнюють організм свіжістю та енергією. У цей період особливо смакують зелені салати, наприклад, класичний варіант з огірками, зеленою цибулею та яйцями — простий, але неймовірно ніжний і ситний.

Та якщо хочеться чогось яскравішого й більш соковитого, варто звернути увагу на свіжий весняний салат з апельсином та зеленню. Поєднання соковитих цитрусових і ароматних листочків руколою чи шпинату створює оригінальний смак із легкою кислинкою, що освіжає й надихає на нові кулінарні експерименти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати салат з зеленню, філе та апельсином

Інгредієнти:

салат "Ромен" — 1 шт.;

куряче філе — 2 шт.;

апельсин — 2 шт. (не великі);

кукурудза — 150 г;

спеції — за смаком;

домашній майонез — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе відварити та нарізати.

2.Салат нарізати.

3.Апельсин нарізати.

4.Змішати всі продукти, додати майонез, спеції та можна подавати до столу.