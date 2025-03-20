Виходить незвичайним та соковитим: цей салат з філе та апельсинами проковтнуть разом з тарілкою (відео)
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Страва з оригінальним та незвичайним поєднанням продуктів
Весна — це ідеальний час для легких та вітамінних салатів, які наповнюють організм свіжістю та енергією. У цей період особливо смакують зелені салати, наприклад, класичний варіант з огірками, зеленою цибулею та яйцями — простий, але неймовірно ніжний і ситний.
Та якщо хочеться чогось яскравішого й більш соковитого, варто звернути увагу на свіжий весняний салат з апельсином та зеленню. Поєднання соковитих цитрусових і ароматних листочків руколою чи шпинату створює оригінальний смак із легкою кислинкою, що освіжає й надихає на нові кулінарні експерименти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати салат з зеленню, філе та апельсином
Інгредієнти:
- салат "Ромен" — 1 шт.;
- куряче філе — 2 шт.;
- апельсин — 2 шт. (не великі);
- кукурудза — 150 г;
- спеції — за смаком;
- домашній майонез — за смаком;
Спосіб приготування:
1.Куряче філе відварити та нарізати.
2.Салат нарізати.
3.Апельсин нарізати.
4.Змішати всі продукти, додати майонез, спеції та можна подавати до столу.