Выходит необычным и сочным: этот салат с филе и апельсинами проглотят вместе с тарелкой (видео)
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Блюдо с оригинальным и необычным сочетанием продуктов
Весна – это идеальное время для легких и витаминных салатов, наполняющих организм свежестью и энергией. В этот период особенно вкусны зеленые салаты, например, классический вариант с огурцами, зеленым луком и яйцами – простой, но невероятно нежный и сытный.
Но если хочется чего-то более яркого и сочного, стоит обратить внимание на свежий весенний салат с апельсином и зеленью. Сочетание сочных цитрусовых и ароматной зелени создает оригинальный вкус с легкой кислинкой, освежающей и вдохновляющей новые кулинарные эксперименты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить салат с зеленью, филе и апельсином
Ингредиенты:
- салат "Ромэн" — 1 шт.;
- куриное филе — 2 шт.;
- апельсин – 2 шт. (не большие);
- кукуруза — 150 г;
- специи – по вкусу;
- домашний майонез – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Куриное филе отварить и нарезать.
2.Салат нарезать.
3.Апельсин нарезать.
4.Смешать все продукты, добавить майонез, специи и можно подавать на стол.