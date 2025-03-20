Выходит необычным и сочным: этот салат с филе и апельсинами проглотят вместе с тарелкой (видео)

Блюдо с оригинальным и необычным сочетанием продуктов

Весна – это идеальное время для легких и витаминных салатов, наполняющих организм свежестью и энергией. В этот период особенно вкусны зеленые салаты, например, классический вариант с огурцами, зеленым луком и яйцами – простой, но невероятно нежный и сытный.

Но если хочется чего-то более яркого и сочного, стоит обратить внимание на свежий весенний салат с апельсином и зеленью. Сочетание сочных цитрусовых и ароматной зелени создает оригинальный вкус с легкой кислинкой, освежающей и вдохновляющей новые кулинарные эксперименты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить салат с зеленью, филе и апельсином

Ингредиенты:

салат "Ромэн" — 1 шт.;

куриное филе — 2 шт.;

апельсин – 2 шт. (не большие);

кукуруза — 150 г;

специи – по вкусу;

домашний майонез – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Куриное филе отварить и нарезать.

2.Салат нарезать.

3.Апельсин нарезать.

4.Смешать все продукты, добавить майонез, специи и можно подавать на стол.