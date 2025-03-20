Ліниві пельмені для всієї родини: швидко, смачно, без зайвих клопотів (відео)

Чудовий рецепт для швидкої вечері

Іноді так хочеться домашніх пельменів, але зовсім немає часу на їх ліплення. Цей рецепт – справжня знахідка для зайнятих господинь.

Ліниві пельмені в лаваші готуються швидко, просто та виходять неймовірно соковитими й апетитними. Рецептом поділилась блогерка galina.sirotyk.

Інгредієнти:

Лаваш – 1 шт. (не дуже тонкий і не ламкий)

Фарш – свинячий або курячий – 400 г

Цибуля – 1 шт.

Сіль, перець

Для заливки:

Кип’ячена вода – 500 мл

Плавлений сир (пастоподібний) – приблизно 100 г

Куряча приправа

Сік томатний – 100 мл за бажанням

Петрушка, пармезан за бажанням

Етапи приготування: