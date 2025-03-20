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Ліниві пельмені для всієї родини: швидко, смачно, без зайвих клопотів (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Ліниві пельмені з лаваша Новина оновлена 20 березня 2025, 22:45
Ліниві пельмені з лаваша. Фото Колаж "Телеграф"

Чудовий рецепт для швидкої вечері

Іноді так хочеться домашніх пельменів, але зовсім немає часу на їх ліплення. Цей рецепт – справжня знахідка для зайнятих господинь.

Ліниві пельмені в лаваші готуються швидко, просто та виходять неймовірно соковитими й апетитними. Рецептом поділилась блогерка galina.sirotyk.

Інгредієнти:

  • Лаваш – 1 шт. (не дуже тонкий і не ламкий)
  • Фарш – свинячий або курячий – 400 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сіль, перець

Для заливки:

  • Кип’ячена вода – 500 мл
  • Плавлений сир (пастоподібний) – приблизно 100 г
  • Куряча приправа
  • Сік томатний – 100 мл за бажанням
  • Петрушка, пармезан за бажанням

Етапи приготування:

  1. Обсмажуємо цибулю з морквою.
  2. Фарш, змішаний із натертою цибулею та спеціями, розподіляємо по лавашу і завертаємо рулет.
  3. Лаваш розрізаємо на порційні шматочки й викладаємо на пательню із засмажкою.
  4. Заливаємо бульйоном із кип’яченої води, плавленого сиру, приправи та томатного соку.
  5. Вільний простір можна заповнити шматочками картоплі. Накриваємо кришкою і тушкуємо 20 хвилин.
  6. Наприкінці посипаємо нарізаною зеленню.
Теги:
#Рецепти #Фарш #Лаваш