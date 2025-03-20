Ліниві пельмені для всієї родини: швидко, смачно, без зайвих клопотів (відео)
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Чудовий рецепт для швидкої вечері
Іноді так хочеться домашніх пельменів, але зовсім немає часу на їх ліплення. Цей рецепт – справжня знахідка для зайнятих господинь.
Ліниві пельмені в лаваші готуються швидко, просто та виходять неймовірно соковитими й апетитними. Рецептом поділилась блогерка galina.sirotyk.
Інгредієнти:
- Лаваш – 1 шт. (не дуже тонкий і не ламкий)
- Фарш – свинячий або курячий – 400 г
- Цибуля – 1 шт.
- Сіль, перець
Для заливки:
- Кип’ячена вода – 500 мл
- Плавлений сир (пастоподібний) – приблизно 100 г
- Куряча приправа
- Сік томатний – 100 мл за бажанням
- Петрушка, пармезан за бажанням
Етапи приготування:
- Обсмажуємо цибулю з морквою.
- Фарш, змішаний із натертою цибулею та спеціями, розподіляємо по лавашу і завертаємо рулет.
- Лаваш розрізаємо на порційні шматочки й викладаємо на пательню із засмажкою.
- Заливаємо бульйоном із кип’яченої води, плавленого сиру, приправи та томатного соку.
- Вільний простір можна заповнити шматочками картоплі. Накриваємо кришкою і тушкуємо 20 хвилин.
- Наприкінці посипаємо нарізаною зеленню.