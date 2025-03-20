Ленивые пельмени для всей семьи: быстро, вкусно, без лишних хлопот (видео)
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Прекрасный рецепт для быстрого ужина
Иногда так хочется домашних пельменей, но совсем нет времени на их лепку. Этот рецепт – настоящая находка для занятых хозяйок.
Ленивые пельмени в лаваше готовятся быстро, просто и получаются невероятно сочными и аппетитными. Рецептом поделилась блогер galina.sirotyk.
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 шт. (не очень тонкий и не ломкий)
- Фарш – свиной или куриный – 400 г
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец
Для заливки:
- Кипяченая вода – 500 мл
- Плавленый сыр (пастообразный) – примерно 100 г
- Куриная приправа
- Сок томатный – 100 мл по желанию
- Петрушка, пармезан по желанию
Этапы приготовления:
- Обжариваем лук с морковью.
- Фарш, смешанный с натертым луком и специями, распределяем по лавашу и заворачиваем рулет.
- Лаваш разрезаем на порционные кусочки и выкладываем на сковороду с зажаркой.
- Заливаем бульоном из кипяченой воды, плавленого сыра, приправы и томатного сока.
- Свободное пространство можно заполнить кусочками картофеля. Накрываем крышкой и тушим 20 минут.
- В конце посыпаем нарезанной зеленью.