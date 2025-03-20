Ленивые пельмени для всей семьи: быстро, вкусно, без лишних хлопот (видео)

Прекрасный рецепт для быстрого ужина

Иногда так хочется домашних пельменей, но совсем нет времени на их лепку. Этот рецепт – настоящая находка для занятых хозяйок.

Ленивые пельмени в лаваше готовятся быстро, просто и получаются невероятно сочными и аппетитными. Рецептом поделилась блогер galina.sirotyk.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт. (не очень тонкий и не ломкий)

Фарш – свиной или куриный – 400 г

Лук – 1 шт.

Соль, перец

Для заливки:

Кипяченая вода – 500 мл

Плавленый сыр (пастообразный) – примерно 100 г

Куриная приправа

Сок томатный – 100 мл по желанию

Петрушка, пармезан по желанию

Этапы приготовления: