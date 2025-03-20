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Ленивые пельмени для всей семьи: быстро, вкусно, без лишних хлопот (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Ленивые пельмени из лаваша Новость обновлена 20 марта 2025, 22:45
Ленивые пельмени из лаваша. Фото Коллаж "Телеграф"

Прекрасный рецепт для быстрого ужина

Иногда так хочется домашних пельменей, но совсем нет времени на их лепку. Этот рецепт – настоящая находка для занятых хозяйок.

Ленивые пельмени в лаваше готовятся быстро, просто и получаются невероятно сочными и аппетитными. Рецептом поделилась блогер galina.sirotyk.

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 шт. (не очень тонкий и не ломкий)
  • Фарш – свиной или куриный – 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Соль, перец

Для заливки:

  • Кипяченая вода – 500 мл
  • Плавленый сыр (пастообразный) – примерно 100 г
  • Куриная приправа
  • Сок томатный – 100 мл по желанию
  • Петрушка, пармезан по желанию

Этапы приготовления:

  1. Обжариваем лук с морковью.
  2. Фарш, смешанный с натертым луком и специями, распределяем по лавашу и заворачиваем рулет.
  3. Лаваш разрезаем на порционные кусочки и выкладываем на сковороду с зажаркой.
  4. Заливаем бульоном из кипяченой воды, плавленого сыра, приправы и томатного сока.
  5. Свободное пространство можно заполнить кусочками картофеля. Накрываем крышкой и тушим 20 минут.
  6. В конце посыпаем нарезанной зеленью.
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#Рецепты #Фарш #Лаваш