Позаздрять навіть одесити: після цього форшмаку захочеться облизати тарілку (відео)
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Легко намазується на хліб та відмінно підходить для будь-якого застілля
Оселедець — одна з найпопулярніших риб на українському столі. Його подають із цибулькою, картоплею, додають до салатів, а ще з нього готують неперевершену закуску — форшмак. Ця страва має єврейське коріння і давно стала улюбленою в багатьох родинах.
Форшмак — це ніжна, пікантна паста з оселедця, яку легко намазати на хліб або подати в тарталетках. Він чудово смакує як до святкового столу, так і у вигляді смачного перекусу на кожен день. А головне — готується просто і швидко! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "meleshko692".
Як приготувати форшмак
Інгредієнти:
- оселедець — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яблуко — 1 шт.;
- вершкове масло — 60 г;
- сіль, перець;
- лимонний сік;
Спосіб приготування:
1.Почистити та дуже дрібно нарізати філе оселедця.
2.Яйця відварити, натерти на тертці.
3.Цибулю та яблуко також натерти.
4.Додати масло, лимонний сік, спеції та перемішати.