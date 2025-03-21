Позаздрять навіть одесити: після цього форшмаку захочеться облизати тарілку (відео)

Легко намазується на хліб та відмінно підходить для будь-якого застілля

Оселедець — одна з найпопулярніших риб на українському столі. Його подають із цибулькою, картоплею, додають до салатів, а ще з нього готують неперевершену закуску — форшмак. Ця страва має єврейське коріння і давно стала улюбленою в багатьох родинах.

Форшмак — це ніжна, пікантна паста з оселедця, яку легко намазати на хліб або подати в тарталетках. Він чудово смакує як до святкового столу, так і у вигляді смачного перекусу на кожен день. А головне — готується просто і швидко! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "meleshko692".

Як приготувати форшмак

Інгредієнти:

оселедець — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яблуко — 1 шт.;

вершкове масло — 60 г;

сіль, перець;

лимонний сік;

Спосіб приготування:

1.Почистити та дуже дрібно нарізати філе оселедця.

2.Яйця відварити, натерти на тертці.

3.Цибулю та яблуко також натерти.

4.Додати масло, лимонний сік, спеції та перемішати.