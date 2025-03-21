Позавидуют даже одесситы: после этого форшмака захочется облизать тарелку (видео)

Легко намазывается на хлеб и отлично подходит для любого застолья

Сельдь – одна из самых популярных рыб на украинском столе. Ее подают с лучком, картофелем, добавляют в салаты, а еще из нее готовят непревзойденную закуску — форшмак. Это блюдо имеет еврейские корни и давно стало любимым во многих семьях.

Форшмак – это нежная, пикантная паста из сельди, которую легко намазать на хлеб или подать в тарталетках. Он прекрасно подходит как к праздничному столу, так и в виде вкусного перекуса на каждый день. А главное – готовится просто и быстро! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "meleshko692".

Как приготовить форшмак

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

лук – 1 шт.;

яблоко – 1 шт.;

сливочное масло — 60 г;

соль, перец;

лимонный сок;

Способ приготовления:

1.Почистить и очень мелко нарезать филе сельди.

2.Яйца отварить, натереть на терке.

3.Лук и яблоко также натереть.

4.Добавить масло, лимонный сок, специи и перемешать.