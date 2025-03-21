Не лише салат: як приготувати тарталетки "Цезар" (відео)

Ця страва готується швидко

Усім відомий салат "Цезар" — одна з найпопулярніших страв у світі, яку люблять за ніжний смак, поєднання соковитого курячого м’яса, хрусткого салату, пармезану та фірмового соусу. Та цю класичну страву можна подати по-новому — у вигляді вишуканої закуски.

Тарталетки "Цезар" — це мініатюрна версія улюбленого салату, яка ідеально підходить для святкового столу, фуршету чи легкого перекусу. Вони виглядають апетитно, готуються просто, а смакують — бездоганно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати тарталетки "Цезар"

Інгредієнти:

тарталетки;

соус "Цезар", майонез;

листя салату;

філе курки копчене;

перепелині яйця;

томати черрі;

Спосіб приготування:

1.Дно тарталетки змастити соусом чи майонезом із часником.

2.Салат порвати руками, викласти всередину тарталеток.

3.Філе курки нарізати кубиками, викласти зверху.

4.Яйця відварити, розрізати навпіл, викласти зверху.

5.Помідори розрізати навпіл, також викласти.

6.Зверху посипати сиром.